Juuruta Deluge ühe klõpsuga paigaldus.
Kerge BitTorrenti klient veebiliidese, pistikprogrammi toe ja sujuva meedia automatiseerimise integratsiooniga.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Deluge
Deluge on funktsioonirikas, kerge BitTorrenti klient, mis on ehitatud libtorrenti teegi peale, pakkudes kõiki olulisi torrentihaldusvõimalusi läbi puhta brauseripõhise liidese. See toetab protokolli krüpteerimist, DHT-d, kaaslaste vahetust, puhverserveri marsruutimist, kiiruse kontrolli ja pistikprogrammide ökosüsteemi — muutes selle usaldusväärseks valikuks nii juhuslikuks allalaadimiseks kui ka täiustatud meedia automatiseerimise seadistusteks.
Deluge'i juurutamine VPS-is pakub pühendatud ribalaiust pidevaks jagamiseks ja allalaadimiseks, ilma et see tarbiks sinu kodust internetiühendust või andmemahtu. Pidevalt töötav keskkond hoiab privaatsetes jälgijates tervislikke suhteid, integreerub sujuvalt automatiseerimistööriistadega nagu Sonarr ja Radarr ning hoiab sinu torrentitegevuse isoleerituna pühendatud infrastruktuuril staatilise IP-aadressiga.
Deluge peamised omadused
Brauseripõhine liides
Halda kõiki torrenteid mis tahes seadmest reageeriva veebiliidese kaudu, ilma et peaksid installima lauaarvuti klienti või säilitama otsest serveri juurdepääsu.
Meedia automaatika integratsioon
Integreerub algupäraselt Sonarr'i, Radarr'i ja Lidarr'iga sisu automaatseks allalaadimiseks, ümbernimetamiseks ja teegi korrastamiseks.
Protokolli krüpteerimine
Krüpteerib BitTorrenti liikluse, et vähendada ISP piiramist ja parandada privaatsust kogu serveri torrenti tegevuse jaoks.
Pistikprogrammi süsteem
Laienda funktsionaalsust pistikprogrammidega siltide, ajastamise, RSS-voogude, veebiseemnete ja kauglientide haldamiseks.
Täpne kiiruse reguleerimine
Määra globaalsed ja torrentipõhised üleslaadimise/allalaadimise piirangud ajastamise toega, et hallata ribalaiuse kasutust päeva jooksul.
Miks kasutada Deluge Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
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