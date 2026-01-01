Deluge on funktsioonirikas, kerge BitTorrenti klient, mis on ehitatud libtorrenti teegi peale, pakkudes kõiki olulisi torrentihaldusvõimalusi läbi puhta brauseripõhise liidese. See toetab protokolli krüpteerimist, DHT-d, kaaslaste vahetust, puhverserveri marsruutimist, kiiruse kontrolli ja pistikprogrammide ökosüsteemi — muutes selle usaldusväärseks valikuks nii juhuslikuks allalaadimiseks kui ka täiustatud meedia automatiseerimise seadistusteks.

Deluge'i juurutamine VPS-is pakub pühendatud ribalaiust pidevaks jagamiseks ja allalaadimiseks, ilma et see tarbiks sinu kodust internetiühendust või andmemahtu. Pidevalt töötav keskkond hoiab privaatsetes jälgijates tervislikke suhteid, integreerub sujuvalt automatiseerimistööriistadega nagu Sonarr ja Radarr ning hoiab sinu torrentitegevuse isoleerituna pühendatud infrastruktuuril staatilise IP-aadressiga.