Paigalda mStream ühe klõpsuga paigaldus.
Kergekaaluline isemajutatav muusika voogedastuse server puhta veebipleieri ja natiivsete mobiilirakendustega.
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Millega saab ehitada mStream
mStream on kerge, Node.js-põhine muusika voogedastuse server, mis keskendub sinu kollektsiooni veebi toomisele minimaalse seadistusega. Lisa oma muusika teegi kausta ja mStream skannib, indekseerib ja edastab selle automaatselt puhta, tundliku veebipleieri kaudu — lisaks natiivsed iOS-i ja Androidi rakendused, mis kasutavad sama taustaprogrammi API-t võrguühenduseta kuulamiseks ja katkestusteta taasesituseks mobiilis.
mStreami isemajutamine VPS-il annab sulle privaatse, alati kättesaadava juurdepääsu oma muusikakogule mis tahes seadmest, ilma kommertsiaalsete voogedastusteenuste salvestuspiirangute, seadmepiirangute või litsentsiprobleemideta. Vaikimisi avalik režiim seab esikohale kohese kasutatavuse; kasutajapõhiseid kontosid saab lisada administraatori kasutajaliidese kaudu, kui oled otsustanud serveri avalikult kättesaadavaks teha.
mStream peamised omadused
Lohista-ja-voogedastuse teek
Lisa failid muusikakausta ja mStream korjab need automaatselt üles — ei mingit käsitsi importimise sammu, ei mingit meediakogu skannerit, mida esmalt konfigureerida.
Natiivsed mobiilirakendused
Ametlikud iOS-i ja Androidi rakendused ühenduvad sinu serveriga võrguühenduseta taasesituseks, sujuvaks üleminekuks ja mobiilse andmeside jaoks optimeeritud transkodeerimiseks.
Mitme kasutaja kontod
Valikulised kasutajapõhised kontod koos teegipõhise juurdepääsukontrolliga võimaldavad leibkondadel jagada ühte serverit, ilma et muusikakogud ühineksid.
Kohanduv veebimängija
Moodne HTML5 pleier, mis töötab sujuvalt lauaarvuti ja mobiilibrauserites koos esitusloendite, otsingu, albumikujunduse ja juhuesitusega.
Administreerimisliides häälestamiseks
Reaalajas haldusliides juhib avaliku režiimi lülitit, üleslaadimisi, failide muutmist ja konto lukustamist serverit taaskäivitamata.
Miks kasutada mStream Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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