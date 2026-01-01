mStream on kerge, Node.js-põhine muusika voogedastuse server, mis keskendub sinu kollektsiooni veebi toomisele minimaalse seadistusega. Lisa oma muusika teegi kausta ja mStream skannib, indekseerib ja edastab selle automaatselt puhta, tundliku veebipleieri kaudu — lisaks natiivsed iOS-i ja Androidi rakendused, mis kasutavad sama taustaprogrammi API-t võrguühenduseta kuulamiseks ja katkestusteta taasesituseks mobiilis.

mStreami isemajutamine VPS-il annab sulle privaatse, alati kättesaadava juurdepääsu oma muusikakogule mis tahes seadmest, ilma kommertsiaalsete voogedastusteenuste salvestuspiirangute, seadmepiirangute või litsentsiprobleemideta. Vaikimisi avalik režiim seab esikohale kohese kasutatavuse; kasutajapõhiseid kontosid saab lisada administraatori kasutajaliidese kaudu, kui oled otsustanud serveri avalikult kättesaadavaks teha.