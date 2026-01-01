Many Notes on iseseisvalt majutatav Markdowni märkmete tegemise rakendus, mis võimaldab sul oma mõtteid hoidlatesse korraldada — paindlikud konteinerid, mis hoiavad seotud faile koos või eraldi, olenevalt sellest, kuidas sa eelistad töötada. Märkmed salvestatakse nii andmebaasi kui ka failisüsteemi, andes sulle täieliku omandiõiguse ja sisu teisaldatavuse ilma sidumiseta ühegi patenteeritud formaadiga.

Lisaks põhilisele märkmete tegemisele toetab Many Notes mitut kasutajat autentimisega, hoidlate jagamist meeskonnatööks, reaalajas edastamist, tagasilinke ja silte seotud märkmete ühendamiseks ning kiiret täistekstiotsingut, mida toetab Typesense. OAuth sisselogimine GitHub'i, Google'i, GitLab'i ja teiste pakkujate kaudu muudab juurdepääsu haldamise paindlikuks nii üksikisikutele kui ka meeskondadele.