Paigalda palju märkmeid ühe klõpsuga paigaldusega.
Avatud lähtekoodiga Markdowni märkmerakendus hoidlate, täistekstiotsingu ja mitme kasutaja koostööga.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Many Notes
Many Notes on iseseisvalt majutatav Markdowni märkmete tegemise rakendus, mis võimaldab sul oma mõtteid hoidlatesse korraldada — paindlikud konteinerid, mis hoiavad seotud faile koos või eraldi, olenevalt sellest, kuidas sa eelistad töötada. Märkmed salvestatakse nii andmebaasi kui ka failisüsteemi, andes sulle täieliku omandiõiguse ja sisu teisaldatavuse ilma sidumiseta ühegi patenteeritud formaadiga.
Lisaks põhilisele märkmete tegemisele toetab Many Notes mitut kasutajat autentimisega, hoidlate jagamist meeskonnatööks, reaalajas edastamist, tagasilinke ja silte seotud märkmete ühendamiseks ning kiiret täistekstiotsingut, mida toetab Typesense. OAuth sisselogimine GitHub'i, Google'i, GitLab'i ja teiste pakkujate kaudu muudab juurdepääsu haldamise paindlikuks nii üksikisikutele kui ka meeskondadele.
Many Notes peamised omadused
Varamu korraldus
Rühmita märkmed eraldi hoidlatesse või hoia kõik ühes – iga hoidla on kaasaskantav kataloog, mis annab sulle täieliku kontrolli oma failistruktuuri üle.
Täistekstiotsing
Kiire, kirjavigu arvestav Typesense'i toega otsing võimaldab sul koheselt leida mis tahes märkme kõigis sinu hoidlates.
Mitme kasutaja koostöö
Kutsu teisi registreeritud kasutajaid ligi pääsema sinu varahoidlatele ja tegema koostööd märkmetega reaalajas, kasutades reaalajas uuenevaid liideseid.
OAuth sisselogimise tugi
Autendi end GitHubi, Google'i, GitLabi, Azure'i, Slacki ja teiste OAuth-teenusepakkujatega paindlikuks, paroolivabaks juurdepääsu haldamiseks.
Rikas Markdown redaktor
Täiustatud redaktor automaatse salvestamise, mallide, tagasilinkide, siltide ja PDF-i ekspordiga hoiab sinu kirjutamise töövoo katkematuna.
Progressiivne veebirakendus
Installi Many Notes PWA-na, et saada nativirakenduse-sarnane kogemus lauaarvutis ja mobiilis, sealhulgas võrguühenduseta navigeerimine.
Miks kasutada Many Notes Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.