Juurutage bewCloud ühe klõpsuga paigaldusena.
Kergekaaluline ise majutatud pilvemälu platvorm isiklike failide sünkroonimiseks, CalDAV-i ja CardDAV-i toega.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada bewCloud
bewCloud on kergekaaluline, avatud lähtekoodiga pilvemälu platvorm, mis on ehitatud TypeScripti ja Deno abil. See pakub sulle isiklikku failimälu ja sünkroonimist seadmete vahel, koos sisseehitatud CalDAV- ja CardDAV-ühilduvusega kalendrite ja kontaktide jaoks – kõik töötab sinu enda infrastruktuuril.
Erinevalt raskematest pilvekomplektidest on bewCloud tahtlikult minimalistlik: kiiresti juurutatav, lihtne hooldada ja keskendunud põhilistele kasutusjuhtudele – failidele juurdepääsuks ja isiklike andmete sünkroonimiseks. Isemajutus hoiab sinu failid, kalendri ja kontaktid privaatsena ja sinu täieliku kontrolli all, ilma kolmanda osapoole kehtestatud liitumistasude või salvestuspiiranguteta.
bewCloud peamised omadused
Isiklik failisalvestus
Salvesta ja pääse oma failidele ligi mis tahes seadmest puhta veebiliidese kaudu, toetumata kolmandate osapoolte pilveteenuse pakkujatele.
CalDAV/CardDAV sünkroonimine
Sünkrooni kalendreid ja kontakte mis tahes CalDAV-i või CardDAV-i kliendiga, sealhulgas iOS-i, Androidi ja töölauarakendustega.
Kasutajahaldus
Sisseehitatud administraatori juhtnupud võimaldavad sul hallata kontosid, konfigureerida registreerimispoliitikaid ja kontrollida, kes pääseb ligi sinu eksemplarile.
Mitmefaktoriline autentimine
Kaitse kontosid TOTP, pääsukoodide või e-posti-põhise kaheastmelise autentimisega, et lisada paroolidele täiendav turvakiht.
SSO integratsioon
Valikuline OIDC-tugi võimaldab sul ühenduda olemasoleva identiteedipakkujaga, et kasutada ühekordset sisselogimist kogu oma infrastruktuuris.
Miks kasutada bewCloud Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
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