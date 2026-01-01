bewCloud on kergekaaluline, avatud lähtekoodiga pilvemälu platvorm, mis on ehitatud TypeScripti ja Deno abil. See pakub sulle isiklikku failimälu ja sünkroonimist seadmete vahel, koos sisseehitatud CalDAV- ja CardDAV-ühilduvusega kalendrite ja kontaktide jaoks – kõik töötab sinu enda infrastruktuuril.

Erinevalt raskematest pilvekomplektidest on bewCloud tahtlikult minimalistlik: kiiresti juurutatav, lihtne hooldada ja keskendunud põhilistele kasutusjuhtudele – failidele juurdepääsuks ja isiklike andmete sünkroonimiseks. Isemajutus hoiab sinu failid, kalendri ja kontaktid privaatsena ja sinu täieliku kontrolli all, ilma kolmanda osapoole kehtestatud liitumistasude või salvestuspiiranguteta.