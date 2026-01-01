Imaginary on avatud lähtekoodiga HTTP mikroteenus, mis on kirjutatud Go keeles ja mis teostab suure jõudlusega pilditöötlustoiminguid, nagu suuruse muutmine, kärpimine, pööramine, vesimärgi lisamine, vormingu teisendamine ja nutikas kärpimine. Libvipsi toel töötleb see pilte mitu korda kiiremini kui ImageMagick või GraphicsMagick, kasutades samal ajal oluliselt vähem mälu.

Imaginary iseseisev majutamine oma VPS-is annab sulle privaatse, madala latentsusega pilditöötlusteenuse sinu enda veebisaitidele, mobiilirakendustele ja andmetorudele, ilma päringupõhiste tasudeta ja kolmandate osapoolte andmete avaldamiseta. See on valmis integreerimiseks lihtsa HTTP API kaudu ja toetab API võtme autoriseerimist, URL-i allkirjastamist, piiramist ja CORS-i turvaliseks avalikuks kasutamiseks.