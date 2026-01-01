Imaginary ühe klõpsuga paigaldus.
Kiire, skaleeritav HTTP mikroteenus suure jõudlusega pilditöötluseks, mille aluseks on libvips.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Imaginary
Imaginary on avatud lähtekoodiga HTTP mikroteenus, mis on kirjutatud Go keeles ja mis teostab suure jõudlusega pilditöötlustoiminguid, nagu suuruse muutmine, kärpimine, pööramine, vesimärgi lisamine, vormingu teisendamine ja nutikas kärpimine. Libvipsi toel töötleb see pilte mitu korda kiiremini kui ImageMagick või GraphicsMagick, kasutades samal ajal oluliselt vähem mälu.
Imaginary iseseisev majutamine oma VPS-is annab sulle privaatse, madala latentsusega pilditöötlusteenuse sinu enda veebisaitidele, mobiilirakendustele ja andmetorudele, ilma päringupõhiste tasudeta ja kolmandate osapoolte andmete avaldamiseta. See on valmis integreerimiseks lihtsa HTTP API kaudu ja toetab API võtme autoriseerimist, URL-i allkirjastamist, piiramist ja CORS-i turvaliseks avalikuks kasutamiseks.
Imaginary peamised omadused
libvipsi jõudlus
Töötle JPEG, PNG, WEBP, HEIF ja TIFF pilte kuni 8 korda kiiremini kui ImageMagick madala mälukasutusega.
Rikkalikud pilditoimingud
Muuda suurust, kärbi, nutikalt kärbi, pööra, suumi, vesimärgista, hägusta ja teisenda formaate ühe HTTP lõpp-punkti kaudu operatsiooni kohta.
Torujuhtme teisendused
Ahelda mitu sõltumatut pildimuundust ühes HTTP päringus, et renderdada tuletisi ilma lisapäringuteta.
API võti ja URL-i allkirjastamine
Kaitse teenust API võtme autoriseerimise ja HMAC URL-i allkirjadega, et vältida väärkasutust, kui see on avalikele klientidele avatud.
Samaaegsuse piiramine
Sisseehitatud HTTP piiraja piirab samaaegseid päringuid sekundis, et teenus püsiks suure koormuse all reageerimisvõimeline.
Kaug-URL-i allikad
Too ja töötle pilte otse kaugetest HTTP allikatest või ühendatud kohalikust kataloogist, kasutades päringuparameetreid.
Miks kasutada Imaginary Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
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