Juuruta LLDAP ühe kliki paigaldusega.
Kerge autentimisserver, pakkudes arvamuspõhist, lihtsustatud LDAP-taustaprogrammi isemajutusrakenduste jaoks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada LLDAP
LLDAP on kerge, kindla visiooniga autentimisserver, mis pakub standardset LDAP-liidest, mida toetab kasutajasõbralik veebipõhine haldusliides. Kui traditsioonilised LDAP-seadistused nõuavad sadu lehekülgi skeeme, ACL-e ja slapd-konfiguratsiooni, pakub LLDAP kohe karbist välja võttes mõistlikke vaikesätteid: eelmääratletud kasutaja/grupi/e-posti skeemid, graafilise kasutajahalduri ja ühe binaarfaili, mis käivitub millise sekunditega.
LLDAP-i ise majutamine oma VPS-is annab sulle ühe tõeallika kasutajakontode jaoks kõigis ise majutatud rakendustes, mis kasutavad LDAP-i — Nextcloud, Vaultwarden, Authelia, Jellyfin, Gitea, Grafana ja kümned teised — ilma OpenLDAP-i operatiivse koormuseta. Kasutajad asuvad ühes kohas, paroolimuudatused levivad kõikjale ja grupid kontrollivad juurdepääsu tsentraalselt.
LLDAP peamised omadused
LDAP meile teistele
Standarditele vastav LDAP-server mõistlike vaikeseadetega, nii et OpenLDAP-i ootavad rakendused lihtsalt töötavad, ilma skeemi ja ACL-i halduskoormuseta.
Veebihalduse kasutajaliides
Halda kasutajaid, gruppe ja liikmelisusi graafilise liidese kaudu — ilma ldif-failideta, käsurea ldapadd-ita, skeemi redigeerimiseta.
Ühtne tõeallikas
Iga isemajutatud rakendus loeb ühest kasutajaandmebaasist, nii et paroolimuudatused, deaktiveerimised ja grupi liikmelisuse uuendused rakenduvad kõikjal korraga.
GraphQL administraatori API
Automatiseeri varustamine ja grupihaldus tüübitud GraphQL API kaudu lisaks standardsele LDAP-i sidumis-/otsinguliidesele.
Parooli lähtestamise töövoog
Sisseehitatud e-posti põhine parooli lähtestamise voog lõppkasutajatele, et administraatorid ei peaks unustatud paroolide korral tugiteenust osutama.
Väike jalajälg
Üksik Rusti binaarfail koos SQLite püsivusega kasutab minimaalselt protsessorit ja RAM-i, jättes VPS-is vaba ruumi rakendustele, mis seda tegelikult vajavad.
Miks kasutada LLDAP Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
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