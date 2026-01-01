LLDAP on kerge, kindla visiooniga autentimisserver, mis pakub standardset LDAP-liidest, mida toetab kasutajasõbralik veebipõhine haldusliides. Kui traditsioonilised LDAP-seadistused nõuavad sadu lehekülgi skeeme, ACL-e ja slapd-konfiguratsiooni, pakub LLDAP kohe karbist välja võttes mõistlikke vaikesätteid: eelmääratletud kasutaja/grupi/e-posti skeemid, graafilise kasutajahalduri ja ühe binaarfaili, mis käivitub millise sekunditega.

LLDAP-i ise majutamine oma VPS-is annab sulle ühe tõeallika kasutajakontode jaoks kõigis ise majutatud rakendustes, mis kasutavad LDAP-i — Nextcloud, Vaultwarden, Authelia, Jellyfin, Gitea, Grafana ja kümned teised — ilma OpenLDAP-i operatiivse koormuseta. Kasutajad asuvad ühes kohas, paroolimuudatused levivad kõikjale ja grupid kontrollivad juurdepääsu tsentraalselt.