Snac2 on minimalistlik ActivityPubi instants, mis on kirjutatud kaasaskantavas C-keeles ilma andmebaasi sõltuvusteta — kõik andmed salvestatakse kettale tavaliste failidena. Mõeldud üksikisikutele ja väikestele instantsidele, see födereerub Mastodoni, Pleroma, Pixelfedi ja laiema Fediverse'iga, joostes samal ajal mugavalt väikestel VPS-i instantsidel või üheplaadiarvutitel.

Snac2 isemajutamine annab sulle isikliku identiteedi Fediverse'is, ilma tuginemata kolmandate osapoolte instantsidele, mis võivad sulgeda, defödereeruda või poliitikat muuta. Ühe binaarfaili arhitektuur, andmebaasi puudumine ja Mastodoniga ühilduv API muudavad Snac2 üheks kergeimaks ja hooldatavaimaks viisiks detsentraliseeritud sotsiaalmeedias osalemiseks.