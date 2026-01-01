Juurutage Snac2 ühe klõpsuga paigaldusena.
Minimalistlik ühe kasutaja ActivityPub server, mis on kirjutatud kaasaskantavas C-keeles, et liituda Fediverse'iga tühise ressursikasutusega.
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Millega saab ehitada Snac2
Snac2 on minimalistlik ActivityPubi instants, mis on kirjutatud kaasaskantavas C-keeles ilma andmebaasi sõltuvusteta — kõik andmed salvestatakse kettale tavaliste failidena. Mõeldud üksikisikutele ja väikestele instantsidele, see födereerub Mastodoni, Pleroma, Pixelfedi ja laiema Fediverse'iga, joostes samal ajal mugavalt väikestel VPS-i instantsidel või üheplaadiarvutitel.
Snac2 isemajutamine annab sulle isikliku identiteedi Fediverse'is, ilma tuginemata kolmandate osapoolte instantsidele, mis võivad sulgeda, defödereeruda või poliitikat muuta. Ühe binaarfaili arhitektuur, andmebaasi puudumine ja Mastodoniga ühilduv API muudavad Snac2 üheks kergeimaks ja hooldatavaimaks viisiks detsentraliseeritud sotsiaalmeedias osalemiseks.
Snac2 peamised omadused
Andmebaasi pole vaja
Kõik postitused, jälgijad ja konfiguratsioon asuvad lihtfailidena kettal — pole vaja eraldi paigaldada, häälestada ega varundada MySQL-i või PostgreSQL-i.
Mastodon API ühilduvus
Kasuta olemasolevaid Mastodoni mobiili- ja lauaarvutikliente postitamiseks, ajajoonte sirvimiseks ja teavituste haldamiseks ilma uusi tööriistu õppimata.
ActivityPub föderatsioon
Jälgi ja suhtle kasutajatega Mastodonil, Pleromal, Pixelfedil, Akkomas ja mis tahes muu ActivityPub-ühilduva serveriga Fediverse'is.
Väike ressursside jalajälg
Kirjutatud kaasaskantavas C-keeles ühe staatiliselt sõbraliku binaarfailina, töötab Snac2 mõne megabaidi RAM-iga ja on tühikäigul peaaegu null protsessori kasutusel.
Mitme kasutaja tugi
Majuta käsurealt samal eksemplaril rohkem kui üks konto, mis on kasulik peredele või väikestele kogukondadele, kes jagavad ühte VPS-i.
Privaatsuskeskne disain
Jälgimiseta, analüütikata, kolmanda osapoole skriptideta — sinu ajajoon püsib sinu VPS-is ja sinu jälgijate nimekiri ei lahku kunagi sinu kettalt.
Miks kasutada Snac2 Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.