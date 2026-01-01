FossFLOW on avatud lähtekoodiga progressiivne veebirakendus professionaalsete isomeetriliste infrastruktuuriskeemide loomiseks otse sinu brauseris. Erinevalt pilvepõhistest skeemide loomise tööriistadest, mis salvestavad sinu arhitektuuridokumentatsiooni kolmandate osapoolte serveritesse, töötab FossFLOW täielikult kliendipoolselt. Automaatse salvestamisega iga 5 sekundi järel, JSON-ekspordi ja võrguühenduseta toega hoiab see tundlikud võrgutopoloogiad ja süsteemikujundused alati sinu kontrolli all.

FossFLOW juurutamine sinu VPS-i lisab serveripoolse skeemide püsivuse, nii et skeemid säilivad brauserisessioonide vahel ja on sinu kogu meeskonnale ligipääsetavad mis tahes seadmest — ilma faile e-postiga saatmata või tuginemata kommertsplatvormidele, mis alluvad andmete säilitamise poliitikatele ja turvarikkumistele.