Juuruta FossFLOW ühe klõpsuga paigaldusena.
Privaatsust esikohale seadev brauseripõhine isomeetriline diagrammitööriist infrastruktuuri ja süsteemiarhitektuuri visualiseerimiseks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada FossFLOW
FossFLOW on avatud lähtekoodiga progressiivne veebirakendus professionaalsete isomeetriliste infrastruktuuriskeemide loomiseks otse sinu brauseris. Erinevalt pilvepõhistest skeemide loomise tööriistadest, mis salvestavad sinu arhitektuuridokumentatsiooni kolmandate osapoolte serveritesse, töötab FossFLOW täielikult kliendipoolselt. Automaatse salvestamisega iga 5 sekundi järel, JSON-ekspordi ja võrguühenduseta toega hoiab see tundlikud võrgutopoloogiad ja süsteemikujundused alati sinu kontrolli all.
FossFLOW juurutamine sinu VPS-i lisab serveripoolse skeemide püsivuse, nii et skeemid säilivad brauserisessioonide vahel ja on sinu kogu meeskonnale ligipääsetavad mis tahes seadmest — ilma faile e-postiga saatmata või tuginemata kommertsplatvormidele, mis alluvad andmete säilitamise poliitikatele ja turvarikkumistele.
FossFLOW peamised omadused
Isomeetriline diagrammimine
Loo 3D-stiilis isomeetrilised diagrammid, mis edastavad infrastruktuuri paigutusi, riiulikonfiguratsioone ja süsteemitasandeid selgemalt kui lamedad 2D diagrammid.
Automaatsalvestus iga 5 s tagant
Töö salvestatakse automaatselt iga 5 sekundi järel, välistades edusammude kaotamise riski pikkade diagrammide koostamise seansside ajal.
Võrguühenduseta tugi
Loo ja redigeeri diagramme ilma internetiühenduseta — kogu töötlemine toimub sinu brauseris, serveriga suhtlemist pole vaja.
JSON import ja eksport
Jaga diagramme kaasaskantavate JSON-failidena või impordi olemasolevaid diagramme redigeerimiseks ilma omandiõigusliku vormingu lukustuseta.
Kontosid pole vaja
Rakendus ei nõua kasutaja registreerimist ega autentimist, muutes selle koheselt ligipääsetavaks kõigile sinu meeskonnast.
Miks kasutada FossFLOW Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.