Quickwit on avatud lähtekoodiga hajutatud otsingumootor, mis on kirjutatud Rustis ja loodud spetsiaalselt logihalduse, hajutatud jälgimise ja jälgitavuse töökoormuste jaoks mis tahes mastaabis. See eraldab arvutuse salvestusruumist, indekseerides andmeid otse objektisalvestusse, et meeskonnad saaksid hoida kuid või aastaid telemeetriat võrgus murdosa traditsiooniliste logivirnade maksumusest.

Quickwiti ise majutamine oma VPS-is annab sulle täieliku kontrolli oma jälgitavuse ahela üle, natiivse OpenTelemetry ja Jaeger ühilduvuse ning Grafana andmeallika — ilma hostipõhise hinnastamise, säilituspiirangute või tarnija lukustuseta, mis on seotud SaaS-i jälgitavuse platvormidega.