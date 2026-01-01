Paigalda Quickwit ühe klõpsuga.
Pilvepõhine otsingumootor jälgitavuse jaoks — avatud lähtekoodiga alternatiiv Datadogile, Elasticsearchile, Lokile ja Tempolle.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Quickwit
Quickwit on avatud lähtekoodiga hajutatud otsingumootor, mis on kirjutatud Rustis ja loodud spetsiaalselt logihalduse, hajutatud jälgimise ja jälgitavuse töökoormuste jaoks mis tahes mastaabis. See eraldab arvutuse salvestusruumist, indekseerides andmeid otse objektisalvestusse, et meeskonnad saaksid hoida kuid või aastaid telemeetriat võrgus murdosa traditsiooniliste logivirnade maksumusest.
Quickwiti ise majutamine oma VPS-is annab sulle täieliku kontrolli oma jälgitavuse ahela üle, natiivse OpenTelemetry ja Jaeger ühilduvuse ning Grafana andmeallika — ilma hostipõhise hinnastamise, säilituspiirangute või tarnija lukustuseta, mis on seotud SaaS-i jälgitavuse platvormidega.
Quickwit peamised omadused
OpenTelemetry-põhine
Võta vastu logisid ja jälgi otse OTLP gRPC ja HTTP kaudu ilma külgvankriteta või skeemi kaardistamiseta, seejärel päri neid sekunditega.
Jaegeriga ühilduv
Lihtsalt integreeritav Jaeger gRPC API võimaldab olemasolevatel Jaeger UI-l ja klientidel teha päringuid Quickwitiga toetatud jälgedele ilma ühegi rakenduse muudatuseta.
Sekundialune otsing
Tantivy-põhine indekseerimine pakub täisteksti- ja struktureeritud päringuid üle terabaitide logide ja vahemike madala latentsusega vastustega.
Objektihoidla taustaprogramm
Indekseerib andmeid otse S3-ühilduvasse salvestusruumi, nii et säilitamine on odav ja elastne — säilita telemeetriat kuude kaupa ilma kallite SSD-deta.
Grafana andmeallikas
Ametlik Grafana pistikprogramm muudab Quickwiti esmaklassiliseks logide ja jälgede allikaks koos Prometheuse ja Loki armatuurlaudadega.
Skeemivaba sisestamine
Dünaamiline kaardistamine võimaldab sul sisse võtta poolstruktureeritud JSON-i ilma skeemi eelnevalt määratlemata, koos valikuliste rangete skeemidega, kui neid vajad.
Miks kasutada Quickwit Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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