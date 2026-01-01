Paigalda Monica ühe klõpsu paigaldusega.
Avatud lähtekoodiga isiklike suhete haldamise tööriist kontaktide, vestluste ja elu sündmuste privaatseks jälgimiseks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Monica
Monica on avatud lähtekoodiga isiklike suhete haldussüsteem, mis on ehitatud Laraveliga ja mis aitab sul meeles pidada kõike olulist sinu elus olevate inimeste kohta. Dokumenteeri kontakte, vestlusi, sünnipäevi, kingiideid, võlgu ja elusündmusi ühes privaatses liideses, mis on saadaval 27 keeles. Erinevalt sotsiaalvõrgustikest ja pilvepõhistest kontaktihalduritest on Monica loodud ise majutamiseks, nii et sinu kõige isiklikumad andmed ei lahku kunagi sinu infrastruktuurist.
Kuna Monica salvestab suhete üksikasju, mida sa kunagi ei usaldaks kommertsplatvormile — pere terviseajalugu, privaatsed vestlused, isiklikud eelistused — tagab selle käitamine sinu enda VPS-is täieliku andmesuveräänsuse ilma reklaamita, käitumise jälgimiseta ja kolmandate osapoolte juurdepääsuta sinu teabele.
Monica peamised omadused
Kontaktpäevik
Logi iga vestlus, tegevus ja suhtlus kontaktiga koos märkmete ja meeldetuletustega, et midagi olulist ei ununeks.
Sünnipäeva ja sündmuse meeldetuletused
Seadista e-posti meeldetuletused sünnipäevade, aastapäevade ja kohandatud sündmuste jaoks, et sa ei unustaks kunagi ühtegi olulist kuupäeva oma suhtes.
Kingituste ja võlgade jälgimine
Salvesta kingiideed ja varasemad kingitused kontakti kohta ning jälgi mitteametlikke võlgu ja laene, et hoida suhted rahalisest ebaselgusest vabad.
Suhete kaardistamine
Määra kontaktide vahelised suhted ja loo sugupuud, et mõista ja dokumenteerida seoseid inimeste vahel, keda sa tunned.
Täielik privaatsuse omandus
Kõik andmed püsivad sinu VPS-is ilma kolmandate osapoolte juurdepääsuta, ilma reklaamiprofiilide loomiseta ning täieliku kontrolliga varukoopiate ja eksportide üle.
Miks kasutada Monica Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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