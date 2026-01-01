Monica on avatud lähtekoodiga isiklike suhete haldussüsteem, mis on ehitatud Laraveliga ja mis aitab sul meeles pidada kõike olulist sinu elus olevate inimeste kohta. Dokumenteeri kontakte, vestlusi, sünnipäevi, kingiideid, võlgu ja elusündmusi ühes privaatses liideses, mis on saadaval 27 keeles. Erinevalt sotsiaalvõrgustikest ja pilvepõhistest kontaktihalduritest on Monica loodud ise majutamiseks, nii et sinu kõige isiklikumad andmed ei lahku kunagi sinu infrastruktuurist.

Kuna Monica salvestab suhete üksikasju, mida sa kunagi ei usaldaks kommertsplatvormile — pere terviseajalugu, privaatsed vestlused, isiklikud eelistused — tagab selle käitamine sinu enda VPS-is täieliku andmesuveräänsuse ilma reklaamita, käitumise jälgimiseta ja kolmandate osapoolte juurdepääsuta sinu teabele.