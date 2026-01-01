Paigalda Transmute ühe klõpsuga.
Privaatsust esikohale seadev failimuundur, mis teisendab dokumente, pilte, heli ja videot, neid kolmandate osapoolte serveritesse üles laadimata.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Transmute
Transmute on privaatsust esikohale seadev failimuundur, mis teisendab dokumente, pilte, heli ja videot eri vormingute vahel puhta veebiliidese kaudu. Faile töödeldakse sinu enda majutatud eksemplaris, mitte anonüümses pilveteenuses, nii et tundlik materjal ei lahku kunagi sinu kontrolli all olevast infrastruktuurist ning puuduvad üleslaadimise piirangud, vesimärgid ega teisendustasud.
Transmute'i ise majutamine VPS-il annab meeskondadele privaatse, alati kättesaadava teisendustööriista, mis on ligipääsetav igast brauserist. See on praktiline alternatiiv reklaamitoega veebimuunduritele, mis koguvad andmeid, muutes selle hästi sobivaks organisatsioonidele, kellel on ranged andmekäitlusnõuded, või kõigile, kes soovivad lihtsalt vormingute teisendamist ilma faile kolmandale osapoolele üle andmata.
Transmute peamised omadused
Privaatsuskeskne muundamine
Failid töödeldakse täielikult teie enda isemajutatud eksemplaris, nii et tundlikud dokumendid ja meedia ei jõua kunagi kolmanda osapoole serverisse.
Mitmevorminguline tugi
Teisenda dokumente, pilte, heli- ja videofaile erinevate vormingute vahel ühe liidese kaudu, ilma töölauatarkvara installimata.
Piiranguteta üleslaadimine
Isemajutus eemaldab tasuta veebipõhiste konverteerimisteenuste kehtestatud failisuuruse piirangud ja vesimärgid.
Brauseripõhine liides
Lohista, kukuta ja teisenda mis tahes brauserist lihtsa liidesega, mis ei vaja alustamiseks kontot.
Täielik andmete omandiõigus
Käivita teenus oma VPS-is, et säilitada täielik kontroll selle üle, kus faile hoitakse ja kui kaua neid säilitatakse.
Miks kasutada Transmute Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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