Transmute on privaatsust esikohale seadev failimuundur, mis teisendab dokumente, pilte, heli ja videot eri vormingute vahel puhta veebiliidese kaudu. Faile töödeldakse sinu enda majutatud eksemplaris, mitte anonüümses pilveteenuses, nii et tundlik materjal ei lahku kunagi sinu kontrolli all olevast infrastruktuurist ning puuduvad üleslaadimise piirangud, vesimärgid ega teisendustasud.

Transmute'i ise majutamine VPS-il annab meeskondadele privaatse, alati kättesaadava teisendustööriista, mis on ligipääsetav igast brauserist. See on praktiline alternatiiv reklaamitoega veebimuunduritele, mis koguvad andmeid, muutes selle hästi sobivaks organisatsioonidele, kellel on ranged andmekäitlusnõuded, või kõigile, kes soovivad lihtsalt vormingute teisendamist ilma faile kolmandale osapoolele üle andmata.