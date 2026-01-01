TubeSync on isekäitatav PVR-stiilis tööriist YouTube'i jaoks, mis jälgib kanaleid ja esitusloendeid ning laadib automaatselt alla uusi videoid nende avaldamisel. See töötab nagu DVR veebisisu jaoks, hoides sinu meediakogu ajakohasena ilma käsitsi sekkumiseta.

TubeSynci isemajutamine VPS-il tähendab, et allalaadimised töötavad pidevalt taustal, samal ajal kui sinu seadmed on välja lülitatud. See integreerub Plexi ja Jellyfini meediaserveritega, haldab automaatselt metaandmeid ja pisipilte ning toetab märksõnade filtreerimist ja kvaliteedi piiranguid salvestusruumi säästmiseks.