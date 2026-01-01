TubeSynci paigaldamine ühe klõpsuga.
Sünkroonib ja laadib automaatselt alla YouTube'i kanaleid ja esitusloendeid oma VPS-i, nagu veebivideote PVR.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada TubeSync
TubeSync on isekäitatav PVR-stiilis tööriist YouTube'i jaoks, mis jälgib kanaleid ja esitusloendeid ning laadib automaatselt alla uusi videoid nende avaldamisel. See töötab nagu DVR veebisisu jaoks, hoides sinu meediakogu ajakohasena ilma käsitsi sekkumiseta.
TubeSynci isemajutamine VPS-il tähendab, et allalaadimised töötavad pidevalt taustal, samal ajal kui sinu seadmed on välja lülitatud. See integreerub Plexi ja Jellyfini meediaserveritega, haldab automaatselt metaandmeid ja pisipilte ning toetab märksõnade filtreerimist ja kvaliteedi piiranguid salvestusruumi säästmiseks.
TubeSync peamised omadused
Automaatne kanali sünkroonimine
Jälgi YouTube'i kanaleid ja esitusloendeid ning laadi uued videod automaatselt alla niipea, kui need avaldatakse.
Plex & Jellyfin integratsioon
Allalaaditud videod on korrastatud asjakohaste metaandmetega ja pisipiltidega sujuvaks importimiseks Plexi või Jellyfini teekidesse.
Kvaliteedikontroll
Määra maksimaalsed eraldusvõime piirangud ja vormingueelistused, et tasakaalustada video kvaliteeti saadaoleva salvestusruumiga.
Märksõna filtreerimine
Filtreeri videoid, mida alla laadida pealkirja märksõnade alusel, välistades sisu, mis ei vasta sinu huvidele.
Miks kasutada TubeSync Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.