Grafana Loki on avatud lähtekoodiga logide kogumise süsteem, mille on loonud Grafana Labs ja mis kasutab logidele Prometheuse lähenemist — see indekseerib iga voo kohta vaid väikese hulga metaandmete silte, mitte kogu logi sisu, mis hoiab salvestuskulud ja tegevuskulud märkimisväärselt madalamad kui traditsiooniliste logiandmebaaside puhul. Logid edastatakse agentide, nagu Promtail, Grafana Alloy, Fluent Bit või Vector, kaudu ja neid päritakse LogQL-iga.

See mall komplekteerib Loki koos Grafanaga, mis on eelkonfigureeritud kasutajaliidesena, ja eelmäärab Loki vaikeandmeallikaks, nii et logid on vaates Explore otsitavad kohe, kui süsteem käivitub. Isemajutus VPS-is hoiab tundlikud rakenduse- ja auditi logid täielikult teie enda infrastruktuuris, ilma GB-põhiste sissevõtmistasudeta.