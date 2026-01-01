Paigaldage Grafana Loki ühe klõpsuga.
Horisontaalselt skaleeritav logide koondamise süsteem, mis on inspireeritud Prometheusest ja loodud siltide kulutõhusaks indekseerimiseks täisteksti asemel.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Grafana Loki
Grafana Loki on avatud lähtekoodiga logide kogumise süsteem, mille on loonud Grafana Labs ja mis kasutab logidele Prometheuse lähenemist — see indekseerib iga voo kohta vaid väikese hulga metaandmete silte, mitte kogu logi sisu, mis hoiab salvestuskulud ja tegevuskulud märkimisväärselt madalamad kui traditsiooniliste logiandmebaaside puhul. Logid edastatakse agentide, nagu Promtail, Grafana Alloy, Fluent Bit või Vector, kaudu ja neid päritakse LogQL-iga.
See mall komplekteerib Loki koos Grafanaga, mis on eelkonfigureeritud kasutajaliidesena, ja eelmäärab Loki vaikeandmeallikaks, nii et logid on vaates Explore otsitavad kohe, kui süsteem käivitub. Isemajutus VPS-is hoiab tundlikud rakenduse- ja auditi logid täielikult teie enda infrastruktuuris, ilma GB-põhiste sissevõtmistasudeta.
Grafana Loki peamised omadused
Sildipõhine indekseerimine
Loki indekseerib logivoo kohta ainult käputäie metaandmete silte terve andmekoormuse asemel, vähendades salvestus- ja mälukulu võrreldes Elasticsearchi-tüüpi mootoritega.
LogQL päringukeel
Päri logisid PromQL-ist inspireeritud süntaksiga, mis toetab filtreerimist, parsimist ja mõõdikute eraldamist, et saaksid graafikule kanda veamäärasid ja latentsust otse logiridadelt.
Komplektis olev Grafana kasutajaliides
Kaasasolev Grafana eksemplar on eelkonfigureeritud Lokiga andmeallikana, valmis uurimisvaate, armatuurlaudade ja ühtseks hoiatussüsteemiks esimesest päevast alates.
Mitmeagendi sisestamine
Võta vastu logisid Promtailist, Grafana Alloyst, Fluent Bitist, Vectorist, Logstashist ja igast kliendist, mis kasutab Loki push API-t, paindlikuks kogumiseks kogu teie süsteemis.
Ühtne teavitamine
Määratle LogQL-põhised hoiatuste reeglid Grafana kaudu ja suuna teavitused Slacki, PagerDuty'sse, e-posti ja veebihaakidesse koos oma olemasolevate mõõdikute hoiatustega.
Failisüsteemil põhinev salvestusruum
Vaikimisi ühtne binaarrežiim salvestab tükid ja TSDB indeksi Docker'i kettamahule, ilma et alustamiseks oleks vaja välist objektihoidlat.
Miks kasutada Grafana Loki Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
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