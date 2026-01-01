NodeBB on järgmise põlvkonna kogukonna foorumi platvorm, mis on ehitatud Node.js-i ja WebSocketsi peale, pakkudes reaalajas arutelusid, mis tunduvad pigem vestlusrakenduse kui traditsioonilise teadetetahvli moodi. Enam kui 15 000 GitHubi tärniga usaldavad seda tarkvaraprojektid, haridusasutused, mängukogukonnad ja ettevõtted aruteludeks, toe pakkumiseks ja teadmiste jagamiseks.

NodeBB-i ise majutamine oma VPS-is annab teile täieliku omandiõiguse oma kogukonna andmete üle, kaotab kasutajapõhised tasud ja võimaldab teil platvormi kohandada sadade kogukonna pistikprogrammidega — kõik toetatud PostgreSQL-i poolt usaldusväärse ja skaleeritava salvestusruumi jaoks.