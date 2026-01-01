NodeBB ühe klõpsuga paigaldus.
Kaasaegne Node.js aruteluplatvorm, mis pakub reaalajas voogedastusega arutelusid, kiirteavitusi ja rikkalikku pistikprogrammi ökosüsteemi.
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Millega saab ehitada NodeBB
NodeBB on järgmise põlvkonna kogukonna foorumi platvorm, mis on ehitatud Node.js-i ja WebSocketsi peale, pakkudes reaalajas arutelusid, mis tunduvad pigem vestlusrakenduse kui traditsioonilise teadetetahvli moodi. Enam kui 15 000 GitHubi tärniga usaldavad seda tarkvaraprojektid, haridusasutused, mängukogukonnad ja ettevõtted aruteludeks, toe pakkumiseks ja teadmiste jagamiseks.
NodeBB-i ise majutamine oma VPS-is annab teile täieliku omandiõiguse oma kogukonna andmete üle, kaotab kasutajapõhised tasud ja võimaldab teil platvormi kohandada sadade kogukonna pistikprogrammidega — kõik toetatud PostgreSQL-i poolt usaldusväärse ja skaleeritava salvestusruumi jaoks.
NodeBB peamised omadused
Reaalajas arutelud
WebSocketi-põhine voogedastus edastab koheselt uusi postitusi, vastuseid ja teavitusi ilma lehe värskendamiseta, hoides vestlused loomulikult kulgemas.
Pistikprogrammi ökosüsteem
Sajad kogukonna pistikprogrammid lisavad SSO, mängustamise, integratsioonid ja kohandatud funktsioonid, nii et saad foorumi kohandada oma kogukonna täpsetele vajadustele.
Modereerimisvahendid
Sisseehitatud mainesüsteem, postituste järjekorrad ja põhjalikud modereerimiskontrollid aitavad sul säilitada terve kogukonna minimaalse käsitsi pingutusega.
Mobiilisõbralikud teemad
Reageerivad, kohandatavad teemad tagavad, et liikmetel on suurepärane kogemus lauaarvutis ja mobiilis ilma lisaseadistuseta.
SSO ja sotsiaalne sisselogimine
Integreeri olemasolevate identiteedipakkujatega SSO pistikprogrammide kaudu, nii et kogukonna liikmed saavad oma olemasolevate kontodega sisse logida ja sina säilitad tsentraliseeritud kasutajahalduse.
Miks kasutada NodeBB Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.