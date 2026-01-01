OHDSI Atlas on avatud kogukonna standard vaatlusuuringute läbiviimiseks patsiendi tasandi terviseandmetel, mis on teisendatud OMOP-i ühisesse andmemudelisse. Teadlased kasutavad seda patsiendirühmade loomiseks, standardiseeritud meditsiiniliste sõnavarade uurimiseks, populatsioonitasandi mõju hindamise uuringute kavandamiseks ja haiguse loomuliku kulgemise iseloomustamiseks ilma SQL-i kirjutamata.

Atlase iseseisev majutamine oma VPS-is annab täieliku kontrolli uuringukavandite, kohortide definitsioonide ja tulemuste üle, samal ajal kui see on eelnevalt laaditud Eunomia sünteetilise OMOP CDM-iga, et saaksid töövoogu kohe uurida. Komplektis olev WebAPI taustaprogramm ja PostgreSQL andmebaas panevad iga Atlase funktsiooni kohe tööle, ilma eraldi andmelaokäituse vajaduseta.