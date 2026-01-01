Juurutage OHDSI Atlas ühe klõpsuga paigaldus.
Avatud lähtekoodiga veebiplatvorm vaatluspõhiseks terviseuuringuteks OMOP ühise andmemudeli alusel.
Valige VPS-pakett OHDSI Atlas jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada OHDSI Atlas
OHDSI Atlas on avatud kogukonna standard vaatlusuuringute läbiviimiseks patsiendi tasandi terviseandmetel, mis on teisendatud OMOP-i ühisesse andmemudelisse. Teadlased kasutavad seda patsiendirühmade loomiseks, standardiseeritud meditsiiniliste sõnavarade uurimiseks, populatsioonitasandi mõju hindamise uuringute kavandamiseks ja haiguse loomuliku kulgemise iseloomustamiseks ilma SQL-i kirjutamata.
Atlase iseseisev majutamine oma VPS-is annab täieliku kontrolli uuringukavandite, kohortide definitsioonide ja tulemuste üle, samal ajal kui see on eelnevalt laaditud Eunomia sünteetilise OMOP CDM-iga, et saaksid töövoogu kohe uurida. Komplektis olev WebAPI taustaprogramm ja PostgreSQL andmebaas panevad iga Atlase funktsiooni kohe tööle, ilma eraldi andmelaokäituse vajaduseta.
OHDSI Atlas peamised omadused
OMOP CDM analüütika
Käivita kohordi definitsioonid, iseloomustused ja populatsioonitasandi uuringud mis tahes andmebaasi abil, mis on teisendatud OMOP-i ühisesse andmemudelisse V5.
Sõnavara uurija
Otsi SNOMED-i, RxNormi, LOINC-i ja teisi standardseid meditsiinilisi sõnavarasid, et luua kontseptikomplekte, mis tõlgenduvad selgelt andmeallikate vahel.
Kohordi koostaja
Määra patsiendipopulatsioonid visuaalse koostaja abil, kasutades kaasamise kriteeriume, ravimite kokkupuuteid ja seisundite esinemisi, ilma SQL-i kirjutamata.
Eunomia demoandmed
Tarnitakse eelnevalt laadituna OHDSI Eunomia sünteetilise andmestikuga, nii et kohordi genereerimine, iseloomustamine ja Achillese aruanded hakkavad kohe tööle.
WebAPI taustaprogramm
Komplektis olev Spring Boot WebAPI teenus pakub täielikku OHDSI REST API-t programmeeritavaks juurdepääsuks R-ist, Pythonist ja teistest analüütikaklientidest.
Avatud kogukonna standard
Liitub ülemaailmse teadlaste võrgustikuga, kes rakendavad samu meetodeid enam kui miljardi patsiendiandme peal akadeemiliste ja tööstuspartnerite kaudu.
Miks kasutada OHDSI Atlas Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
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