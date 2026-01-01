Paigalda Evolution Go ühe klõpsuga.
Suure jõudlusega WhatsAppi API lüüs, mis on kirjutatud Go-s madala ressursikasutusega sõnumside automatiseerimiseks ja mitme eksemplari haldamiseks.
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Millega saab ehitada Evolution Go
Evolution Go on Go-s ümber kirjutatud WhatsAppi API lüüs, mis on loodud kerge ja tõhusa alternatiivina Node.js-põhisele Evolution API-le. whatsmeow teegile ehitatud, pakub see samu põhilisi sõnumside automatiseerimise võimalusi — mitme eksemplari haldus, veebihaagi sündmused ja RESTful API — tarbides samal ajal oluliselt vähem mälu ja käivitudes alla sekundi tänu Go kompileeritud käitusajale ja loomulikule samaaegsuse mudelile.
Evolution Go ise majutamine oma VPS-is maksimeerib selle kompileeritud binaarfaili ressursitõhususe eelise. Kõik autentimismandaadid ja vestlusandmed salvestatakse teie enda PostgreSQL andmebaasi, tagades andmete suveräänsuse ja vastavuse ilma sõnumipõhiste kuludeta, mis muudavad kommerts-WhatsAppi pakkujad suuremahuliselt kalliks.
Evolution Go peamised omadused
Go-Native Jõudlus
Kompileeritud binaarfail gorutiinipõhise samaaegsusega käsitleb tuhandeid samaaegseid ühendusi, kasutades 50-150 MB mälu eksemplari kohta, mis on tunduvalt vähem kui Node.js versioon.
Mitme-eksemplari haldamine
Kasuta mitut WhatsAppi numbrit ühest juurutusest, kus iga eksemplari juhitakse iseseisvalt ja jälgitakse REST API kaudu.
Veebikonksu sündmuse edastus
Reaalajas webhookid edastavad sõnumi-, ühenduse- ja grupisündmused teie rakendusse koheselt, võimaldades automatiseeritud vastuste voogusid ja CRM-i integratsiooni.
Kahe andmebaasi arhitektuur
Autentimine ja kasutajaandmed salvestatakse eraldi PostgreSQL andmebaasides, lihtsustades varukoopiaid ja võimaldades detailseid juurdepääsukontrolle turvateadlike juurutuste jaoks.
Sõnumijärjekorra tugi
Valikuline RabbitMQ (AMQP) ja NATS-i integratsioon võimaldab skaleeritavaid sündmustepõhiseid arhitektuure suuremahuliste sõnumivahetusoperatsioonide jaoks.
Miks kasutada Evolution Go Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
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