Evolution Go on Go-s ümber kirjutatud WhatsAppi API lüüs, mis on loodud kerge ja tõhusa alternatiivina Node.js-põhisele Evolution API-le. whatsmeow teegile ehitatud, pakub see samu põhilisi sõnumside automatiseerimise võimalusi — mitme eksemplari haldus, veebihaagi sündmused ja RESTful API — tarbides samal ajal oluliselt vähem mälu ja käivitudes alla sekundi tänu Go kompileeritud käitusajale ja loomulikule samaaegsuse mudelile.

Evolution Go ise majutamine oma VPS-is maksimeerib selle kompileeritud binaarfaili ressursitõhususe eelise. Kõik autentimismandaadid ja vestlusandmed salvestatakse teie enda PostgreSQL andmebaasi, tagades andmete suveräänsuse ja vastavuse ilma sõnumipõhiste kuludeta, mis muudavad kommerts-WhatsAppi pakkujad suuremahuliselt kalliks.