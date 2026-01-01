Big-AGI ühe klõpsuga paigaldus.
Professionaalne mitmemudeliline AI tööruum, mis toetab üle 500 mudeli enam kui 20 pakkujalt, sisseehitatud paralleelse mudelite võrdlusega.
Valige VPS-pakett Big-AGI jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Big-AGI
Big-AGI on avatud lähtekoodiga tehisintellekti tööruum, mis on loodud professionaalidele, kes vajavad oma tehisintellekti interaktsioonide üle tõsist kontrolli. Ühenda oma API-võtmed OpenAI, Anthropicu, Google Gemini, Groqi, Mistrali ja 15+ muu pakkuja jaoks, et pääseda ligi enam kui 500 mudelile ühest liidesest — ilma vahendustasude ja platvormi tellimistasudeta, välja arvatud see, mida maksad otse oma pakkujatele.
Selle iseloomulik Beam-funktsioon käivitab sama viipa mitme mudeli vahel samaaegselt ja ühendab arukalt parimad vastused, vähendades oluliselt hallutsinatsioone kõrge riskiga ülesannete puhul. Isemajutus oma VPS-is hoiab iga vestluse ja API-võtme täiesti privaatsena, valikulise HTTP Basic Authiga meeskonna juurdepääsu turvamiseks.
Big-AGI peamised omadused
Beam Mitme mudeli
Käivita mis tahes viip paralleelselt mitme AI mudeli vahel ja ühenda parimad vastused — vähendades hallutsinatsioone keeruliste või kõrge riskiga ülesannete puhul.
500+ mudelit
Ühenda OpenAI, Anthropic, Gemini, Groq, Mistral, OpenRouter ja 15+ muud teenusepakkujat ühe liidese kaudu, kasutades oma API võtmeid.
Kohalik privaatsus esikohal
Vestlused ja seaded salvestatakse brauseris, mitte serveris — sinu andmed ei lahku kunagi sinu enda infrastruktuurist.
Veebiotsing ja viited
Otsi veebist mis tahes vestluses ja saa vastuseid viidetega allikatele, mida toetab Google'i kohandatud otsing või teised konfigureeritud pakkujad.
Juurdepääsu kontroll
Kaitse oma ise majutatud eksemplari HTTP Basic Authiga, nii et ainult volitatud kasutajad saaksid ligi sinu API võtmetele ja vestluste ajaloole.
Miks kasutada Big-AGI Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.