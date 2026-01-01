Big-AGI on avatud lähtekoodiga tehisintellekti tööruum, mis on loodud professionaalidele, kes vajavad oma tehisintellekti interaktsioonide üle tõsist kontrolli. Ühenda oma API-võtmed OpenAI, Anthropicu, Google Gemini, Groqi, Mistrali ja 15+ muu pakkuja jaoks, et pääseda ligi enam kui 500 mudelile ühest liidesest — ilma vahendustasude ja platvormi tellimistasudeta, välja arvatud see, mida maksad otse oma pakkujatele.

Selle iseloomulik Beam-funktsioon käivitab sama viipa mitme mudeli vahel samaaegselt ja ühendab arukalt parimad vastused, vähendades oluliselt hallutsinatsioone kõrge riskiga ülesannete puhul. Isemajutus oma VPS-is hoiab iga vestluse ja API-võtme täiesti privaatsena, valikulise HTTP Basic Authiga meeskonna juurdepääsu turvamiseks.