Juuruta Downtify ühe klõpsuga.
Muusika allalaadija, mis hangib heli YouTube'ist, kasutades Spotify linke, märgistades faile automaatselt metaandmete, albumikujunduse ja laulusõnadega.
Valige VPS-pakett Downtify jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Downtify
Downtify on isemajutatav muusika allalaadimise rakendus, mis ühendab Spotify rikkaliku metaandmestiku YouTube'i heliteegiga. Kleebi mis tahes Spotify link – üksik lugu, album või terve esitusloend – ja Downtify hangib heli ning rikastab saadud faili automaatselt albumikaane, esitaja teabe, loo numbrite, laulusõnade ja žanrisiltidega.
Veebiliides on tahtlikult minimalistlik: esita URL, saa täielikult sildistatud helifail. Allalaaditud failid salvestatakse püsivasse mahtu, mis teeb kogumiku integreerimise mis tahes meediateegi halduriga lihtsaks. Töölaua märguanded annavad sulle teada, kui suured allalaadimised on lõppenud. Isemajutus annab sulle täieliku kontrolli oma muusikakogu üle, ilma et peaksid tuginema voogesituse kättesaadavusele või voo tasudele.
Downtify peamised omadused
Spotify lingi allalaadimised
Aktsepteerib Spotify URL-e üksikute lugude, albumite ja esitusloendite jaoks, seejärel hangib automaatselt vastava heli YouTube'ist.
Automaatne metaandmete sildistamine
Manustab albumikujunduse, laulusõnad, artisti üksikasjad, loo numbrid ja žanrisildid igasse allalaaditud faili teegi puhtaks korrastamiseks.
Hulgiesitusloendi tugi
Laadib alla terved albumid ja esitusloendid ühe toiminguga, hallates järjekorda ja edenemise jälgimist taustal.
Lauaarvuti teavitused
Annab sulle märku, kui allalaadimised on lõppenud, et saaksid muu tööga edasi minna, samal ajal kui suured partiid töödeldakse.
Püsimälu
Salvestab kõik allalaadimised spetsiaalsele kettale, mis säilib konteineri taaskäivitamisel ja integreerub väliste meediakogu tööriistadega.
Miks kasutada Downtify Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.