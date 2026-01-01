Downtify on isemajutatav muusika allalaadimise rakendus, mis ühendab Spotify rikkaliku metaandmestiku YouTube'i heliteegiga. Kleebi mis tahes Spotify link – üksik lugu, album või terve esitusloend – ja Downtify hangib heli ning rikastab saadud faili automaatselt albumikaane, esitaja teabe, loo numbrite, laulusõnade ja žanrisiltidega.

Veebiliides on tahtlikult minimalistlik: esita URL, saa täielikult sildistatud helifail. Allalaaditud failid salvestatakse püsivasse mahtu, mis teeb kogumiku integreerimise mis tahes meediateegi halduriga lihtsaks. Töölaua märguanded annavad sulle teada, kui suured allalaadimised on lõppenud. Isemajutus annab sulle täieliku kontrolli oma muusikakogu üle, ilma et peaksid tuginema voogesituse kättesaadavusele või voo tasudele.