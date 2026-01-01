Piwigo on üks pikima ajalooga avatud lähtekoodiga fotogalerii rakendusi, mis on loodud spetsiaalselt suurte fotokogude haldamiseks. Erinevalt kergetest galeriiskriptidest haldab Piwigo sadade tuhandete fotode arhiive koos EXIF/IPTC indekseerimisega, mitmetasandiliste albumihierarhiatega, konfigureeritavate pisipiltide suurustega, detailsete albumipõhiste õigustega ja pistikprogrammide ökosüsteemiga, mis sisaldab üle 200 kogukonna laienduse, hõlmates kõike alates näotuvastusest kuni kohandatud teemadeni.

Piwigo iseseisev majutamine sinu VPS-is hoiab täisresolutsiooniga originaalid, asukohaandmed ja vaatamisstatistikad sinu kontrolli all olevas infrastruktuuris, mitte ei anna neid fotode SaaS-teenuse pakkujale. PHP ja MySQL-i virn on ülimalt stabiilne, töötab minimaalsete ressurssidega ja loob galeriisid, mis on olnud võrgus kaks aastakümmet – muutes Piwigo populaarseks valikuks klubidele, muuseumidele, fotograafidele ja peredele, kes soovivad, et nende fotoarhiiv elaks üle mis tahes konkreetse pilveteenuse pakkuja.