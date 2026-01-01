Ühe klõpsuga Piwigo paigaldus.
Küps avatud lähtekoodiga fotogalerii platvorm sadade pistikprogrammidega, täpsete jagamiskontrollide ja hulgiimpordi töövoogudega tõsiste arhiivide jaoks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Piwigo
Piwigo on üks pikima ajalooga avatud lähtekoodiga fotogalerii rakendusi, mis on loodud spetsiaalselt suurte fotokogude haldamiseks. Erinevalt kergetest galeriiskriptidest haldab Piwigo sadade tuhandete fotode arhiive koos EXIF/IPTC indekseerimisega, mitmetasandiliste albumihierarhiatega, konfigureeritavate pisipiltide suurustega, detailsete albumipõhiste õigustega ja pistikprogrammide ökosüsteemiga, mis sisaldab üle 200 kogukonna laienduse, hõlmates kõike alates näotuvastusest kuni kohandatud teemadeni.
Piwigo iseseisev majutamine sinu VPS-is hoiab täisresolutsiooniga originaalid, asukohaandmed ja vaatamisstatistikad sinu kontrolli all olevas infrastruktuuris, mitte ei anna neid fotode SaaS-teenuse pakkujale. PHP ja MySQL-i virn on ülimalt stabiilne, töötab minimaalsete ressurssidega ja loob galeriisid, mis on olnud võrgus kaks aastakümmet – muutes Piwigo populaarseks valikuks klubidele, muuseumidele, fotograafidele ja peredele, kes soovivad, et nende fotoarhiiv elaks üle mis tahes konkreetse pilveteenuse pakkuja.
Piwigo peamised omadused
Massiivne teegi skaleerimine
Kavandatud algusest peale haldama sadade tuhandete fotode arhiive kiire sirvimise, otsingu ja leheküljendamisega — mitte ainult harrastajate taseme galeriisid.
Mitmetasandilised albumid
Korralda fotosid pesastatud albumitesse ja virtuaalsetesse albumitesse (üks foto võib ilmuda mitmes kohas) koos albumipõhiste õigustega täpseks jagamiseks.
EXIF ja IPTC indekseerimine
Kaamera, objektiivi ja IPTC metaandmete automaatne väljavõtmine muudab fotod otsitavaks kaamera korpuse, fookuskauguse, asukoha või mis tahes kohandatud sildi järgi.
200+ pistikprogrammi
Aktiivne kogukonna laienduste kataloog hõlmab näotuvastust, vesimärgistust, slaidišõu teemasid, mobiilseid üleslaadijaid, sotsiaalmeedias jagamist ja palju muud.
Täpne jagamine
Avalik, privaatne, parooliga kaitstud ja grupipiiranguga albumitele juurdepääs koos fotopõhiste allalaadimisõigustega ja EXIF-andmete eemaldamisega jagatud albumite puhul.
Massimpordi tööriistad
Serveripoolsed ja FTP/SFTP sünkroonimise töövoogud muudavad lihtsaks tuhandete fotode korraga edastamise, selle asemel et ükshaaval üleslaadimisi käsitsi klõpsata.
Miks kasutada Piwigo Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
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