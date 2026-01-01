Cap on kerge avatud lähtekoodiga CAPTCHA alternatiiv, mis kaitseb vorme ja API-sid bottide eest, kasutades töö tõestust visuaalsete mõistatuste asemel. Selle asemel, et paluda kasutajatel tuvastada fooritulesid või ülekäiguradasid, käivitab Cap vaikse SHA-256 väljakutse WebAssemblys — lahendades selle reaalsetele kasutajatele millisekunditega, muutes samal ajal automatiseeritud esitamise bottidele arvutuslikult kalliks. Küpsiseid ei seadistata, käitumuslikke andmeid ei koguta ja ükski päring ei lahku sinu enda serverist.

Capi ise majutamine oma VPS-is annab sulle täieliku kontrolli oma botikaitse üle ilma kontrollitasudeta ja ilma sõltuvuseta teenustest nagu Google reCAPTCHA või Cloudflare Turnstile. Administraatori juhtpaneel pakub väljakutse analüüsi ja saidivõtmete haldust.