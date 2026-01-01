Juuruta Cap ühe klõpsuga paigaldus.
Privaatsust esikohale seadev avatud lähtekoodiga CAPTCHA alternatiiv, mis kasutab visuaalsete mõistatuste asemel töö tõestust — ilma jälgimiseta, küpsisteta, väliste päringuteta.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Cap
Cap on kerge avatud lähtekoodiga CAPTCHA alternatiiv, mis kaitseb vorme ja API-sid bottide eest, kasutades töö tõestust visuaalsete mõistatuste asemel. Selle asemel, et paluda kasutajatel tuvastada fooritulesid või ülekäiguradasid, käivitab Cap vaikse SHA-256 väljakutse WebAssemblys — lahendades selle reaalsetele kasutajatele millisekunditega, muutes samal ajal automatiseeritud esitamise bottidele arvutuslikult kalliks. Küpsiseid ei seadistata, käitumuslikke andmeid ei koguta ja ükski päring ei lahku sinu enda serverist.
Capi ise majutamine oma VPS-is annab sulle täieliku kontrolli oma botikaitse üle ilma kontrollitasudeta ja ilma sõltuvuseta teenustest nagu Google reCAPTCHA või Cloudflare Turnstile. Administraatori juhtpaneel pakub väljakutse analüüsi ja saidivõtmete haldust.
Cap peamised omadused
Töötõestuse väljakutsed
SHA-256 arvutus töötab vaikselt WebAssemblys, muutes botikaitse päris kasutajatele nähtamatuks, samal ajal tõstes automatiseeritud rünnakute kulusid.
Null jälgimine
Küpsiseid ei seadistata, käitumuslikke jälgi ei koguta ja andmeid ei saadeta kolmandate osapoolte serveritesse — disaini poolest täielikult GDPR-sõbralik.
Admin juhtpaneel
Jälgi väljakutsete täitmise määrasid, halda saidivõtmeid ja vaata üle robotite tegevuse mõõdikud sisseehitatud analüüsi armatuurlaua kaudu.
Kergekaaluline vidin
Kliendipoolne vidin on vaid ~20KB, lisades tühise lehe mahu mis tahes saidile või rakendusele, mis seda manustab.
API-esimene disain
Kontrolli väljakutse token'eid serveripoolselt lihtsa REST API kaudu, muutes Cap'i integreeritavaks mis tahes keele või raamistikuga.
Miks kasutada Cap Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.