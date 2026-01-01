Juuruta element ühe klõpsuga.
Turvaline Matrixi-põhine sõnumsideklient otspunktkrüptimisega meeskondadele ja kogukondadele, kes omavad oma andmeid.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Element
Element on avatud lähtekoodiga sõnumside- ja koostööplatvorm, mis on ehitatud Matrixi protokolli alusel. See pakub vaikimisi otsast lõpuni krüpteeritud sõnumside, kõne- ja videokõnesid ning failijagamist, võimalusega ühenduda mis tahes Matrixi koduserveriga – sealhulgas ise majutatud Synapse'i eksemplaride või avalike serveritega nagu matrix.org.
Elementi ise majutamine oma VPS-is hoiab sinu sõnumside infrastruktuuri sinu kontrolli all. Sa saad konfigureerida föderatsiooni seadeid, jõustada turvapoliitikaid, integreerida oma Matrixi koduserveriga ja tagada, et tundlikud ärisuhtlused ei liigu kunagi läbi kolmanda osapoole pilveinfrastruktuuri.
Element peamised omadused
Otsast lõpuni krüpteerimine
Kõik sõnumid on vaikimisi krüpteeritud Matrix Olm/Megolm protokolli abil, tagades, et ainult ettenähtud osalejad saavad vestlusi lugeda.
Avatud maatriksvõrk
Ühendu mis tahes Matrixi koduserveriga ja suhtle erinevate Matrixiga ühilduvate klientidega, võimaldades föderatsiooni ilma platvormi lukustamiseta.
Platvormideülene sünkroonimine
Sünkroniseeritud sõnumiajalugu veebis, lauaarvutis, iOS-is ja Androidis tagab, et vestlused on igal seadmel reaalajas kättesaadavad.
Hääl- ja videokõned
Sisseehitatud krüpteeritud kõne- ja videokõned koos ekraani jagamisega toetavad reaalajas koostööd sõnumside liidesest lahkumata.
Sildintegratsioonid
Sillad ühendavad Elementi Slacki, IRC, Telegrami ja teiste sõnumsideplatvormidega, koondades suhtluse ühte liidesesse.
Miks kasutada Element Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.