Element on avatud lähtekoodiga sõnumside- ja koostööplatvorm, mis on ehitatud Matrixi protokolli alusel. See pakub vaikimisi otsast lõpuni krüpteeritud sõnumside, kõne- ja videokõnesid ning failijagamist, võimalusega ühenduda mis tahes Matrixi koduserveriga – sealhulgas ise majutatud Synapse'i eksemplaride või avalike serveritega nagu matrix.org.

Elementi ise majutamine oma VPS-is hoiab sinu sõnumside infrastruktuuri sinu kontrolli all. Sa saad konfigureerida föderatsiooni seadeid, jõustada turvapoliitikaid, integreerida oma Matrixi koduserveriga ja tagada, et tundlikud ärisuhtlused ei liigu kunagi läbi kolmanda osapoole pilveinfrastruktuuri.