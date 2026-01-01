Juuruta Hasura GraphQL Engine ühe klõpsuga paigaldusega.
Kiire GraphQL ja REST API-d sinu PostgreSQL andmebaasi üle — tagaprogrammi koodi pole vaja.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Hasura GraphQL Engine
Hasura GraphQL Engine ühendub sinu PostgreSQL andmebaasiga ja genereerib automaatselt täielikult tüübitud GraphQL API sekunditega. Selle asemel, et kirjutada resolveri koodi, konfigureerida skeemi definitsioone või ehitada päringukihte nullist, suunavad arendajad Hasura andmebaasile ja saavad koheselt filtreerimise, sorteerimise, lehekülgede kaupa esitamise, koondamised ja reaalajas tellimused — kõike seda hallatakse visuaalse konsooli kaudu.
Üle 32 000 GitHubi tärni ja ülemaailmse ettevõtete tootmiskasutusega on Hasura kiireim tee andmebaasist API-ni. Isemajutus sinu enda VPS-is hoiab sinu andmebaasi mandaadid ja päringuloogika sinu infrastruktuuris, ilma päringupõhiste tasudeta, andmete väljamineku kuludeta ja täieliku kontrolliga juurdepääsuõiguste ja päringupiirangute üle.
Hasura GraphQL Engine peamised omadused
Kohene GraphQL APIs
Genereerib automaatselt täielikult tüübitud GraphQL API teie olemasolevast PostgreSQL-i skeemist — kaasa arvatud tabelid, vaated ja seosed, ilma et peaksite kirjutama resolveri koodi.
Reaalajas tellimused
Iga GraphQL-i päringu saab muuta reaalajas tellimuseks, mis edastab uuendusi ühendatud klientidele üle WebSocketsi, kui alusandmed muutuvad.
Reapõhised õigused
Määra peeneteralised juurdepääsukontrolli reeglid tabeli, rolli ja toimingu kohta, kasutades osuta-ja-kliki õiguste koostajat — kohandatud vahevara pole vaja.
REST lõpp-punkti vastendamine
Avalda mis tahes salvestatud GraphQL-päring nimetatud REST-lõpp-punktina, andes ainult REST-i klientidele juurdepääsu samadele andmetele ilma eraldi API-kihita.
Kaugskeemid ja tegevused
Ühenda välised GraphQL API-d ja HTTP teenused ühtsesse skeemi, nii et kliendid saavad kõike pärida ühe lõpp-punkti kaudu.
Miks kasutada Hasura GraphQL Engine Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
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