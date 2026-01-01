Hasura GraphQL Engine ühendub sinu PostgreSQL andmebaasiga ja genereerib automaatselt täielikult tüübitud GraphQL API sekunditega. Selle asemel, et kirjutada resolveri koodi, konfigureerida skeemi definitsioone või ehitada päringukihte nullist, suunavad arendajad Hasura andmebaasile ja saavad koheselt filtreerimise, sorteerimise, lehekülgede kaupa esitamise, koondamised ja reaalajas tellimused — kõike seda hallatakse visuaalse konsooli kaudu.

Üle 32 000 GitHubi tärni ja ülemaailmse ettevõtete tootmiskasutusega on Hasura kiireim tee andmebaasist API-ni. Isemajutus sinu enda VPS-is hoiab sinu andmebaasi mandaadid ja päringuloogika sinu infrastruktuuris, ilma päringupõhiste tasudeta, andmete väljamineku kuludeta ja täieliku kontrolliga juurdepääsuõiguste ja päringupiirangute üle.