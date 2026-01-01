Juuruta Gerrit ühe klõpsuga paigaldusena.
Ettevõtte tasemel koodi ülevaatuse platvorm, mida usaldavad Android, Chromium ja suured avatud lähtekoodiga projektid kogu maailmas.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Gerrit
Gerrit on avatud lähtekoodiga, veebipõhine koodi ülevaatussüsteem, mis on ehitatud Giti peale. Iga muudatus esitatakse paigakomplektina — versioonitud ülevaatusühikuna —, mida meeskonnakaaslased hindavad reasiseste kommentaaride, hääletuste ja konfigureeritavate esitamisreeglite kaudu, enne kui see saab liita. Algselt loodud Google'is ning kasutatud Androidi, Chromiumi ja Qt poolt, toob Gerrit struktureeritud ülevaatusdistsipliini igasse insenerimeeskonda.
Gerriti isemajutamine oma VPS-is annab sulle täieliku kontrolli hoidlate, juurdepääsuõiguste ja koodi ülevaatuse töövoogude üle. Esimese kasutaja administraatoriks saamise alglaadimise, peeneteraliste projektipõhiste juurdepääsureeglite ja üle 100 laiendusega pistikprogrammide ökosüsteemiga on see ehitatud meeskondadele, kes vajavad auditeerimisjälgi ja rangeid koodikvaliteedi väravaid, ilma et peaksid tuginema kolmandate osapoolte platvormidele.
Gerrit peamised omadused
Plaastripõhine ülevaatuse töövoog
Iga koodimuudatus esitatakse versioonitud paigakomplektina, andes ülevaatajatele selge ülevaate igast iteratsioonist ja täielikust revisjoniajaloost.
Peeneteralised õigused
Määra projekti-, haru- ja tegevuspõhised ligipääsureeglid üksikisikutele ja rühmadele, sealhulgas sundtõukamise ja esitamisõigused.
Reasisene koodi kommenteerimine
Jäta kommentaare konkreetsetele koodiridadele ja vasta reasiseselt, hoides ülevaatearutelud otseselt seotud koodiga, millele need viitavad.
CI/CD integratsioon
Käivita Jenkins, Zuul või mis tahes CI süsteem automaatselt uute paigakomplektide korral veebihaakide ja sisseehitatud Sündmuste voo API kaudu.
Pistikprogrammide ökosüsteem
Laienda Gerritit 100+ kogukonna pistikprogrammiga LDAP autentimiseks, mõõdikute, teavituste ja kohandatud ülevaatusvoogude jaoks.
Mitme hoidla haldus
Halda ja vaata üle muudatusi mitmes Giti repositooriumis ühest eksemplarist, ühtse juurdepääsukontrolli ja auditilogidega.
Miks kasutada Gerrit Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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