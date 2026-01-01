Kuni 69% allahindlust Gerrit tootele

Juuruta Gerrit ühe klõpsuga paigaldusena.

Ettevõtte tasemel koodi ülevaatuse platvorm, mida usaldavad Android, Chromium ja suured avatud lähtekoodiga projektid kogu maailmas.

Käivitage oma rakendus koheselt
Tasuta automaatsed iganädalased varukoopiad
Tehisintellekti hallatav VPS
7,79/kuus
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30-päevane rahatagastuse garantii
Juuruta Gerrit ühe klõpsuga paigaldusena.

Valige VPS-pakett Gerrit jaoks

Populaarseim
65% allahindlust
KVM 2
21,99
7,79/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 14,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
2 vCPU tuuma
8 GB RAMi
100 GB NVMe kettaruumi
8 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 4
35,99
10,99/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 27,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
4 vCPU tuuma
16 GB RAMi
200 GB NVMe kettaruumi
16 TB andmeedastusmahtu
66% allahindlust
KVM 8
64,99
21,99/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 49,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
8 vCPU tuuma
32 GB RAMi
400 GB NVMe kettaruumi
32 TB andmeedastusmahtu
Populaarseim
65% allahindlust
KVM 2
21,99
7,79/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 14,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
2 vCPU tuuma
8 GB RAMi
100 GB NVMe kettaruumi
8 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 4
35,99
10,99/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 27,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
4 vCPU tuuma
16 GB RAMi
200 GB NVMe kettaruumi
16 TB andmeedastusmahtu
66% allahindlust
KVM 8
64,99
21,99/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 49,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
8 vCPU tuuma
32 GB RAMi
400 GB NVMe kettaruumi
32 TB andmeedastusmahtu

Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud

Dockeri haldur
Kiire juurdepääs konteineri logidele
Ühe klõpsuga värskendused
AMD EPYC protsessorid
NVMe SSD-salvestusruum
1 Gbps võrgukiirus
Avalik API
Andmekeskused üle kogu maailma
Tasuta domeen üheks aastaks
Dockeri haldur
Kiire juurdepääs konteineri logidele
Ühe klõpsuga värskendused
AMD EPYC protsessorid
NVMe SSD-salvestusruum
1 Gbps võrgukiirus
Avalik API
Andmekeskused üle kogu maailma
Tasuta domeen üheks aastaks

Kõik paketid tasutakse ette. Kuumakse kajastab paketi koguhinna jagatuna paketi kuude arvuga.

Millega saab ehitada Gerrit

Gerrit on avatud lähtekoodiga, veebipõhine koodi ülevaatussüsteem, mis on ehitatud Giti peale. Iga muudatus esitatakse paigakomplektina — versioonitud ülevaatusühikuna —, mida meeskonnakaaslased hindavad reasiseste kommentaaride, hääletuste ja konfigureeritavate esitamisreeglite kaudu, enne kui see saab liita. Algselt loodud Google'is ning kasutatud Androidi, Chromiumi ja Qt poolt, toob Gerrit struktureeritud ülevaatusdistsipliini igasse insenerimeeskonda.

Gerriti isemajutamine oma VPS-is annab sulle täieliku kontrolli hoidlate, juurdepääsuõiguste ja koodi ülevaatuse töövoogude üle. Esimese kasutaja administraatoriks saamise alglaadimise, peeneteraliste projektipõhiste juurdepääsureeglite ja üle 100 laiendusega pistikprogrammide ökosüsteemiga on see ehitatud meeskondadele, kes vajavad auditeerimisjälgi ja rangeid koodikvaliteedi väravaid, ilma et peaksid tuginema kolmandate osapoolte platvormidele.

Alustamine
Millega saab ehitada {name}

Gerrit peamised omadused

Plaastripõhine ülevaatuse töövoog

Iga koodimuudatus esitatakse versioonitud paigakomplektina, andes ülevaatajatele selge ülevaate igast iteratsioonist ja täielikust revisjoniajaloost.

Peeneteralised õigused

Määra projekti-, haru- ja tegevuspõhised ligipääsureeglid üksikisikutele ja rühmadele, sealhulgas sundtõukamise ja esitamisõigused.

Reasisene koodi kommenteerimine

Jäta kommentaare konkreetsetele koodiridadele ja vasta reasiseselt, hoides ülevaatearutelud otseselt seotud koodiga, millele need viitavad.

CI/CD integratsioon

Käivita Jenkins, Zuul või mis tahes CI süsteem automaatselt uute paigakomplektide korral veebihaakide ja sisseehitatud Sündmuste voo API kaudu.

Pistikprogrammide ökosüsteem

Laienda Gerritit 100+ kogukonna pistikprogrammiga LDAP autentimiseks, mõõdikute, teavituste ja kohandatud ülevaatusvoogude jaoks.

Mitme hoidla haldus

Halda ja vaata üle muudatusi mitmes Giti repositooriumis ühest eksemplarist, ühtse juurdepääsukontrolli ja auditilogidega.

Miks kasutada Gerrit Hostingeris

Käivita ühe klõpsuga

Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.

Käivita ühe klõpsuga

Turvalisus, millele saate loota

Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.

Turvalisus, millele saate loota

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käivita ühe klõpsuga

Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.

Käivita ühe klõpsuga

Turvalisus, millele saate loota

Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.

Turvalisus, millele saate loota

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.

Sisseehitatud Dockeri haldur

Soovitatav serveri asukoht:

Kontrollimine...

Turuletoo lokaalselt. Kasva globaalselt.

Laadimiskiiruse suurendamiseks vali oma sihtrühmale lähedal asuv serveri asukoht. Meil on andmekeskused Põhja-Ameerikas, Euroopas, Aasias ja Lõuna-Ameerikas.
Alustamine
Turuletoo lokaalselt. Kasva globaalselt.

Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀

Noel
Noel

Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.

Omkar
Omkar

Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.

Sylvain
Sylvain

Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.

Herriman
Herriman

Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.

Martin K
Martin K

Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.

30-päevane raha tagasi garantii

Proovi seda riskivabalt meie 30-päevase raha tagasi garantiiga. Lisateabe saamiseks vaata meie tagasimaksepoliitikat.

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