Gerrit on avatud lähtekoodiga, veebipõhine koodi ülevaatussüsteem, mis on ehitatud Giti peale. Iga muudatus esitatakse paigakomplektina — versioonitud ülevaatusühikuna —, mida meeskonnakaaslased hindavad reasiseste kommentaaride, hääletuste ja konfigureeritavate esitamisreeglite kaudu, enne kui see saab liita. Algselt loodud Google'is ning kasutatud Androidi, Chromiumi ja Qt poolt, toob Gerrit struktureeritud ülevaatusdistsipliini igasse insenerimeeskonda.

Gerriti isemajutamine oma VPS-is annab sulle täieliku kontrolli hoidlate, juurdepääsuõiguste ja koodi ülevaatuse töövoogude üle. Esimese kasutaja administraatoriks saamise alglaadimise, peeneteraliste projektipõhiste juurdepääsureeglite ja üle 100 laiendusega pistikprogrammide ökosüsteemiga on see ehitatud meeskondadele, kes vajavad auditeerimisjälgi ja rangeid koodikvaliteedi väravaid, ilma et peaksid tuginema kolmandate osapoolte platvormidele.