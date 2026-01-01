Overseerr on Plexi serveri operaatoritele mõeldud peamine avatud lähtekoodiga meediapäringute haldustööriist. Kasutajad sirvivad vapustavat TMDb-põhist liidest, et avastada ja taotleda filme või telesaateid; administraatorid vaatavad need taotlused üle ja kinnitavad need, mis seejärel täidetakse automaatselt Sonarri ja Radarriga. Plexi autentimine pakub sujuvat ühekordset sisselogimist ja teegi skanner hoiab ära topeltallalaadimised, kontrollides, mis on juba saadaval.

Overseerri ise majutamine oma VPS-is annab sinu Plexi kogukonnale lihvitud, alati ligipääsetava portaali, ilma taustaprogrammi automatiseerimistööriistu paljastamata. Pühendatud ressursid tagavad kiire meedia avastamise kõrge eraldusvõimega kunstiteostega, samal ajal kui püsiv salvestusruum kaitseb päringute ajalugu, kasutajakontosid ja integratsiooniseadeid üle taaskäivituste ja uuenduste.