Overseerr'i ühe klõpsuga paigaldus.
Meediapäringute haldamise ja avastamise tööriist Plexi jaoks, koos TMDb-põhise sirvimise, heakskiidu töövoogude ja automaatse Sonarri ja Radarri integratsiooniga.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Overseerr
Overseerr on Plexi serveri operaatoritele mõeldud peamine avatud lähtekoodiga meediapäringute haldustööriist. Kasutajad sirvivad vapustavat TMDb-põhist liidest, et avastada ja taotleda filme või telesaateid; administraatorid vaatavad need taotlused üle ja kinnitavad need, mis seejärel täidetakse automaatselt Sonarri ja Radarriga. Plexi autentimine pakub sujuvat ühekordset sisselogimist ja teegi skanner hoiab ära topeltallalaadimised, kontrollides, mis on juba saadaval.
Overseerri ise majutamine oma VPS-is annab sinu Plexi kogukonnale lihvitud, alati ligipääsetava portaali, ilma taustaprogrammi automatiseerimistööriistu paljastamata. Pühendatud ressursid tagavad kiire meedia avastamise kõrge eraldusvõimega kunstiteostega, samal ajal kui püsiv salvestusruum kaitseb päringute ajalugu, kasutajakontosid ja integratsiooniseadeid üle taaskäivituste ja uuenduste.
Overseerr peamised omadused
Plex Ühtne sisselogimine
Kasutajad autentivad oma Plexi kontodega ja õigused sünkroniseeruvad automaatselt, seega puudub eraldi kasutajahalduse kiht, mida hallata.
Sonarr ja Radarr integratsioon
Kinnitatud taotlused edastatakse otse Sonarr'ile või Radarr'ile automaatseks allalaadimiseks ja teeki toimetamiseks, sulgedes ahela ilma käsitsi sekkumiseta.
TMDb Avastamisliides
Visuaalselt rikkalik sirvimiskogemus, mida toetab The Movie Database, võimaldab kasutajatel avastada trendivat, populaarset ja soovitatud sisu enne päringute tegemist.
Taotluse kinnituse töövoog
Administraatorid vaatavad ootel päringud üle intuitiivse armatuurlaua kaudu, kus on võimalik kinnitada, tagasi lükata või määrata kasutajapõhiseid kvoote salvestusmahu haldamiseks.
Mitmekanalilised teavitused
Hoiab kasutajaid kursis päringu olekust Discordi, Telegrami, Slacki, e-posti, veebihaakide, Pushoveri ja muu kaudu, kus iga kanal on iseseisvalt konfigureeritav.
Miks kasutada Overseerr Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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