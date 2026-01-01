Paigalda PentAGI ühe kliki paigaldusega.
Täielikult autonoomne AI agendi süsteem, mis käitab keerulisi läbitungimistestimise ülesandeid ühest isemajutatud juhtpaneelist.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada PentAGI
PentAGI on täielikult autonoomne AI agendi süsteem, mis viib läbi keerulisi penetratsioonitestimise ülesandeid ilma pideva inimliku järelevalveta. See orkestreerib spetsialiseeritud AI agente — planeerijaid, uurijaid, koodikirjutajaid ja penetratsioonitestijaid — kes analüüsivad sihtmärki, valivad õiged tööriistad ja käivitavad need isoleeritud Docker konteinerites haavatavuste avastamiseks ja valideerimiseks.
Ühenda oma OpenAI, Anthropicu või Google Gemini võtmed ja PentAGI juhib kogu protsessi, luurest aruandluseni, kasutades otsitavat teadmusbaasi, mida toetab pgvector andmebaas ja sisseehitatud veebikaapija. Ise majutamine oma VPS-is hoiab tundlikud skannimisandmed, mandaadid ja leiud täielikult sinu infrastruktuuris kolmanda osapoole turvateenuse asemel.
PentAGI peamised omadused
Autonoomsed AI-agendid
Planeerija, uurija, kooder ja pentesteri agendid teevad koostööd, et viia läbi täielikke kaasuseid ilma samm-sammulise inimliku sisendita.
Too oma LLM
Ühenda OpenAI, Anthropicu, Google Gemini, DeepSeeki või kohalikud Ollama mudelid ja vaheta teenusepakkujaid millal iganes soovid.
Isoleeritud tööriista täitmine
Agendid käivitavad ühekordsed Docker konteinerid turvatööriistade käitamiseks, hoides iga käsu hostist liivakastis eraldatuna.
Vector teadmusbaas
Komplektis olev pgvector andmebaas annab agentidele pikaajalise mälu leidude, sihtmärkide ja varasemate sammude kohta ülesande raames.
Sisseehitatud veebiuurimine
Integreeritud kraapija ja otsinguühendused võimaldavad agentidel koguda turvaauke, turvateateid ja dokumentatsiooni nõudmisel.
Miks kasutada PentAGI Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.