PentAGI on täielikult autonoomne AI agendi süsteem, mis viib läbi keerulisi penetratsioonitestimise ülesandeid ilma pideva inimliku järelevalveta. See orkestreerib spetsialiseeritud AI agente — planeerijaid, uurijaid, koodikirjutajaid ja penetratsioonitestijaid — kes analüüsivad sihtmärki, valivad õiged tööriistad ja käivitavad need isoleeritud Docker konteinerites haavatavuste avastamiseks ja valideerimiseks.

Ühenda oma OpenAI, Anthropicu või Google Gemini võtmed ja PentAGI juhib kogu protsessi, luurest aruandluseni, kasutades otsitavat teadmusbaasi, mida toetab pgvector andmebaas ja sisseehitatud veebikaapija. Ise majutamine oma VPS-is hoiab tundlikud skannimisandmed, mandaadid ja leiud täielikult sinu infrastruktuuris kolmanda osapoole turvateenuse asemel.