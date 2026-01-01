Paigalda FileFlows ühe klõpsuga.
Automatiseeritud meediafailide töötleja, mis arukalt transkodeerib ja optimeerib sinu teeki, vähendades failimahte kuni 90% võrra.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada FileFlows
FileFlows on intelligentne failitöötlussüsteem, mis haldab ja optimeerib teie meediakogu automaatselt kohandatavate visuaalsete töövoogude kaudu. See jälgib katalooge uute failide osas, rakendab nutikaid transkodeerimisreegleid ja suudab vähendada salvestusruumi vajadust kuni 90% – seda kõike ilma käsitsi sekkumiseta. Riistvaraline kiirendustugi Intel QuickSynci, NVIDIA ja AMD jaoks hoiab töötlemise kiirena isegi suurte kogude puhul.
FileFlowsi isemajutamine teie VPS-is annab teie meediatöövoogudele ööpäevaringselt pühendatud CPU ressursid, hoiab teie kogu töötlemise täiesti privaatsena ja väldib pilvepõhiste transkodeerimisteenuste failipõhiseid kulusid ja ribalaiuse piiranguid.
FileFlows peamised omadused
Visuaalne voo kujundaja
Loo kohandatud töötlemise torujuhtmeid lohistamis- ja kukutamisvoo redaktoriga — skriptimist pole vaja keerukate mitmeastmeliste töövoogude loomiseks.
Kuni 90% mahuvähendus
Nutikas transkodeerimine H.265/HEVC-le, AV1-le ja teistele kaasaegsetele koodekitele vähendab oluliselt failimahte, säilitades samal ajal visuaalse kvaliteedi.
Riistvara kiirendus
Toetab Inteli QuickSynci, NVIDIA NVENC-i ja AMD kodeerijaid transkodeerimise mahalaadimiseks protsessorilt ja failide oluliselt kiiremaks töötlemiseks.
Automaatne failijälgimine
Jälgib kaustu uute failide osas ja käivitab töötlemise automaatselt, nii et sinu teek püsib optimeerituna ilma igasuguse käsitsi sekkumiseta.
Pistikprogrammi ökosüsteem
Pikenda FileFlowsi pistikprogrammidega heli normaliseerimiseks, subtiitrite haldamiseks, failide ümbernimetamiseks ja integreerimiseks meediaserveritega nagu Plex ja Jellyfin.
Miks kasutada FileFlows Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.