Speaches on OpenAI API-ga ühilduv heliserver, mis toob tipptasemel kõnetuvastuse ja tekstist kõneks sünteesi teie enda infrastruktuuri. Põhineb faster-whisperil transkriptsiooniks ja Kokoro/Piperil kõnesünteesiks, see pakub samu lõpp-punkte nagu OpenAI Audio API — nii et iga olemasolev tööriist, SDK või integratsioon, mis töötab OpenAI-ga, töötab Speachesiga koheselt.

Speachesi ise majutamine tähendab, et teie helifailid ei lahku kunagi teie serveritest, puuduvad minutipõhised transkriptsioonitasud ja teil on täielik kontroll selle üle, millised mudelid töötavad ja kuidas ressursse jaotatakse. Mudelid laaditakse nõudmisel ja laaditakse automaatselt maha pärast tegevusetust, hoides mälukasutuse standardse VPS-i peal säästlikuna.