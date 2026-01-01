Paigaldage Speaches ühe klõpsuga.
OpenAI-ga ühilduv kõnest tekstiks ja tekstist kõneks server, mida saad ise majutada ja täielikult oma VPS-is käitada.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Speaches
Speaches on OpenAI API-ga ühilduv heliserver, mis toob tipptasemel kõnetuvastuse ja tekstist kõneks sünteesi teie enda infrastruktuuri. Põhineb faster-whisperil transkriptsiooniks ja Kokoro/Piperil kõnesünteesiks, see pakub samu lõpp-punkte nagu OpenAI Audio API — nii et iga olemasolev tööriist, SDK või integratsioon, mis töötab OpenAI-ga, töötab Speachesiga koheselt.
Speachesi ise majutamine tähendab, et teie helifailid ei lahku kunagi teie serveritest, puuduvad minutipõhised transkriptsioonitasud ja teil on täielik kontroll selle üle, millised mudelid töötavad ja kuidas ressursse jaotatakse. Mudelid laaditakse nõudmisel ja laaditakse automaatselt maha pärast tegevusetust, hoides mälukasutuse standardse VPS-i peal säästlikuna.
Speaches peamised omadused
OpenAI API ühilduv
Rakendab OpenAI Audio API spetsifikatsiooni — sisesta oma ise majutatud URL ja olemasolevad OpenAI integratsioonid töötavad edasi ilma koodimuudatusteta.
Kõnest tekstiks teisendamine
Töötab faster-whisper'i toel, toetades mitmekeelset transkriptsiooni reaalajas voogesitusega Server-Sent Events'i kaudu.
Tekst kõneks süntees
Loo loomulikult kõlavat kõnet, kasutades Kokoro (TTS Arena #1) ja Piperi mudeleid, täielikult seadmes.
Dünaamiline mudeli laadimine
Mudelid laaditakse automaatselt esimesel päringul ja laaditakse maha pärast konfigureeritavat tegevusetuse perioodi, nii et kasutad mälu ainult vajaduse korral.
Sisseehitatud veebi kasutajaliides
Gradio-põhine liides võimaldab sul testida transkriptsiooni ja sünteesi otse oma brauseris ilma igasuguste lisatööriistadeta.
API võtme autentimine
Valikuliselt kaitske kõiki API lõpp-punkte ühe API võtmega, hoides samal ajal interaktiivse dokumentatsiooni avalikult ligipääsetavana.
Miks kasutada Speaches Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.