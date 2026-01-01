Juurutage Invidious ühe klõpsuga paigaldus.
Privaatsust austav alternatiivne esiliides YouTube'ile — vaata videoid ilma reklaamide, jälgimise või Google'i kontota.
Valige VPS-pakett Invidious jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Invidious
Invidious on avatud lähtekoodiga, privaatsust austav alternatiivne esiots YouTube'ile, mis võimaldab vaatajatel vaadata videoid, sirvida kanaleid ja jälgida tellimusi, ilma end YouTube'i jälgimise, reklaami või kontonõuetega kokku puutumata. Veebiliides hangib videoandmed serveripoolse puhverserveri kaudu, nii et YouTube ei näe kunagi vaataja IP-aadressi, brauseri sõrmejälge ega seansiküpsiseid — YouTube'i logidesse ilmub ainult Invidious'e eksemplari IP-aadress.
Invidious'e ise majutamine oma VPS-is annab sulle isikliku, reklaamivaba YouTube'i vaatamiskogemuse lisaks võimalusele jagada seda sõprade ja perega. Tellimused, esitusloendid ja vaatamisajalugu asuvad sinu serveri privaatses PostgreSQL andmebaasis, mitte sinu Google'i kontol, ja RSS-vood võimaldavad sul kanaleid jälgida, ilma et peaksid kunagi youtube.com-i avama.
Invidious peamised omadused
Ei jälgimist ega reklaame
Videod vahendatakse sinu serveri kaudu, nii et YouTube ei näe kunagi vaatajate IP-aadresse, brauseri sõrmejälgi ega käitumuslikke andmeid — ja puuduvad eel- või vahepealsed reklaamid.
Google'i kontot pole vaja
Vaata videoid, telli kanaleid, loo esitusloendeid ja jälgi vaatamisajalugu, ilma et peaksid kunagi Google'i kontole sisse logima või YouTube'i tingimusi aktsepteerima.
Tellimused ja vooged
Telli YouTube'i kanaleid oma Invidious'i eksemplaris kohaliku konto kaudu, valikuliste RSS-voogudega kanalite jälgimiseks mis tahes voogulugejas.
Kvaliteet ja koodeki valik
Vali video kvaliteet, koodek (VP9, AV1, H.264) ja heli keel käsitsi, selle asemel, et lasta YouTube'i automaatsel kvaliteedil sinu eest otsustada.
Tume režiim ja teemad
Mitu sisseehitatud teemat, sealhulgas puhas tume režiim, pluss lihvitud, minimaalne kasutajaliides ilma YouTube'i soovituste mootori või külgriba segaduseta.
JSON API tööriistadele
Põhjalik REST API pakub juurdepääsu videoandmetele, kanali teabele ja otsingutulemustele, nii et välised tööriistad saavad integreerida ilma HTML-i kraapimata.
Miks kasutada Invidious Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.