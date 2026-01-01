Invidious on avatud lähtekoodiga, privaatsust austav alternatiivne esiots YouTube'ile, mis võimaldab vaatajatel vaadata videoid, sirvida kanaleid ja jälgida tellimusi, ilma end YouTube'i jälgimise, reklaami või kontonõuetega kokku puutumata. Veebiliides hangib videoandmed serveripoolse puhverserveri kaudu, nii et YouTube ei näe kunagi vaataja IP-aadressi, brauseri sõrmejälge ega seansiküpsiseid — YouTube'i logidesse ilmub ainult Invidious'e eksemplari IP-aadress.

Invidious'e ise majutamine oma VPS-is annab sulle isikliku, reklaamivaba YouTube'i vaatamiskogemuse lisaks võimalusele jagada seda sõprade ja perega. Tellimused, esitusloendid ja vaatamisajalugu asuvad sinu serveri privaatses PostgreSQL andmebaasis, mitte sinu Google'i kontol, ja RSS-vood võimaldavad sul kanaleid jälgida, ilma et peaksid kunagi youtube.com-i avama.