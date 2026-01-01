Paigaldage Seafile ühe klõpsuga.
Isemajutusel põhinev failisünkroonimise ja jagamise platvorm Dropboxi alternatiivina.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Seafile
Seafile on suure jõudlusega, avatud lähtekoodiga failide sünkroonimise ja jagamise platvorm, mida kasutavad miljonid inimesed üle maailma. Selle unikaalne plokipõhine sünkroonimistehnoloogia pakub kiiret ja ribalaiust säästvat failiedastust seadmete vahel, muutes selle ideaalseks suurte failikogude haldamiseks meeskondadele. Erinevalt tavalisest pilvemälu teenusest loodi Seafile algusest peale massiivsete failikogude usaldusväärseks sünkroonimiseks.
Kliendipoolse krüpteerimise, failiversioonide, detailsete kaustalubade ja iga platvormi jaoks mõeldud natiivsete sünkroonimisklienditega pakub Seafile ettevõtte tasemel failihaldust ilma liitumistasude või kasutajapõhise hinnastamiseta. Isemajutus hoiab kõik teie andmed teie enda serveris. See mall sisaldab MariaDB-d metaandmete salvestamiseks, Memcached-i jõudluse vahemällu salvestamiseks ja Traefik HTTPS-marsruutimist turvaliseks juurdepääsuks.
Seafile peamised omadused
Plokitaseme sünkroonimine
Delta sünkroonimine edastab ainult muudetud failiplokke, pakkudes kiiret ja ribalaiust säästvat sünkroonimist kõigi ühendatud seadmete vahel.
Otsast lõpuni krüpteerimine
Kliendipoolselt krüpteeritud teegid tagavad, et failid krüpteeritakse enne sinu seadmest lahkumist, kaitstes tundlikke andmeid nii puhkeolekus kui ka edastamisel.
Failiversioonid
Automaatne versiooniajalugu seadistatava säilitusajaga võimaldab sul taastada eelmisi failiversioone ja jälgida muudatusi aja jooksul.
Turvalised jagamislingid
Jaga faile ja kaustu linkide kaudu paroolide, aegumiskuupäevade ja allalaadimispiirangutega kontrollitud välise koostöö jaoks.
Platvormiülesed rakendused
Kohalikud sünkroonimiskliendid Windowsi, macOS-i, Linuxi, iOS-i ja Androidi jaoks hoiavad sinu failid ligipääsetavana igal seadmel.
Miks kasutada Seafile Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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