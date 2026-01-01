Seafile on suure jõudlusega, avatud lähtekoodiga failide sünkroonimise ja jagamise platvorm, mida kasutavad miljonid inimesed üle maailma. Selle unikaalne plokipõhine sünkroonimistehnoloogia pakub kiiret ja ribalaiust säästvat failiedastust seadmete vahel, muutes selle ideaalseks suurte failikogude haldamiseks meeskondadele. Erinevalt tavalisest pilvemälu teenusest loodi Seafile algusest peale massiivsete failikogude usaldusväärseks sünkroonimiseks.

Kliendipoolse krüpteerimise, failiversioonide, detailsete kaustalubade ja iga platvormi jaoks mõeldud natiivsete sünkroonimisklienditega pakub Seafile ettevõtte tasemel failihaldust ilma liitumistasude või kasutajapõhise hinnastamiseta. Isemajutus hoiab kõik teie andmed teie enda serveris. See mall sisaldab MariaDB-d metaandmete salvestamiseks, Memcached-i jõudluse vahemällu salvestamiseks ja Traefik HTTPS-marsruutimist turvaliseks juurdepääsuks.