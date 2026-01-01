Juuruta CyberChef ühe klõpsuga paigaldusega.
GCHQ-i "Cyber Swiss Army Knife" üle 300 toiminguga kodeerimiseks, krüpteerimiseks ja andmeanalüüsiks brauseris.
Valige VPS-pakett CyberChef jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada CyberChef
CyberChef on võimas, veebipõhine andmetöötlustööriist, mille on välja töötanud GCHQ, pakkudes üle 300 sisseehitatud operatsiooni krüpteerimiseks, kodeerimiseks, tihendamiseks, räsifunktsioonideks ja andmevormingute teisendamiseks — seda kõike intuitiivse pukseerimisliidese kaudu. Unikaalne retseptisüsteem võimaldab sul aheldada mitu operatsiooni korduvkasutatavateks, jagatavateks töövoogudeks, samal ajal kui „Magic“ funktsioon tuvastab automaatselt kodeeringutüübid analüüsi kiirendamiseks.
Kuna CyberChef töötleb kõike kliendipoolselt sinu brauseris, ei lahku tundlikud andmed kunagi sinu masinast. Oma eksemplari ise majutamine VPS-il tagab, et see on sinu meeskonnale alati kättesaadav, ligipääsetav ainult sinu infrastruktuuris ja vaba sõltuvusest avalikult majutatud versioonidest — mis on kriitilise tähtsusega turvaoperatsioonide ja intsidentide lahendamise töövoogude jaoks, mis käsitlevad konfidentsiaalseid andmeid.
CyberChef peamised omadused
300+ Sisseehitatud toimingut
Hõlmab Base64, AES, SHA räsimist, regulaaravaldisi, IP-aadresside parsimist, pakkimist ja kümneid teisi andmete teisendamise toiminguid ilma koodi kirjutamata.
Retseptiahel
Ahelda mitu toimingut korduvkasutatavateks retseptideks, mida saab salvestada ja jagada URL-i kaudu, võimaldades korratavaid ja dokumenteeritud andmete teisendamise töövooge.
Kliendipoolne töötlus
Kõik toimingud käivad täielikult brauseris — andmed ei lahku kunagi sinu arvutist, muutes selle turvaliseks tundlike turvalisuse uurimiste ja konfidentsiaalse analüüsi jaoks.
Maagiline automaattuvastus
Magic-operatsioon tuvastab automaatselt tundmatud kodeerimisskeemid ja pakub välja õiged toimingud nende dekodeerimiseks, kiirendades sorteerimist ja analüüsi.
Murdepunkti silumine
Liigu retseptides samm-sammult koos katkestuspunktidega, et kontrollida vahepealseid andmeolekuid ja lahendada keeruliste mitmeastmeliste transformatsioonitorustike probleeme.
Miks kasutada CyberChef Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.