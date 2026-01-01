CyberChef on võimas, veebipõhine andmetöötlustööriist, mille on välja töötanud GCHQ, pakkudes üle 300 sisseehitatud operatsiooni krüpteerimiseks, kodeerimiseks, tihendamiseks, räsifunktsioonideks ja andmevormingute teisendamiseks — seda kõike intuitiivse pukseerimisliidese kaudu. Unikaalne retseptisüsteem võimaldab sul aheldada mitu operatsiooni korduvkasutatavateks, jagatavateks töövoogudeks, samal ajal kui „Magic“ funktsioon tuvastab automaatselt kodeeringutüübid analüüsi kiirendamiseks.

Kuna CyberChef töötleb kõike kliendipoolselt sinu brauseris, ei lahku tundlikud andmed kunagi sinu masinast. Oma eksemplari ise majutamine VPS-il tagab, et see on sinu meeskonnale alati kättesaadav, ligipääsetav ainult sinu infrastruktuuris ja vaba sõltuvusest avalikult majutatud versioonidest — mis on kriitilise tähtsusega turvaoperatsioonide ja intsidentide lahendamise töövoogude jaoks, mis käsitlevad konfidentsiaalseid andmeid.