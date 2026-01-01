Universal Media Server on avatud lähtekoodiga, DLNA-ühilduv meediaserver, mis edastab videot, muusikat ja fotosid igale ühilduvale taasesitusseadmele — sealhulgas nutiteleritele, mängukonsoolidele, Blu-ray-mängijatele ja mobiilirakendustele. See tegeleb lennult transkodeerimisega sihtseadme poolt toetamata vormingute jaoks, kasutades töötlemise taustaprogrammidena FFmpeg'i, MEncoder'it, tsMuxeR'i, AviSynth'i ja VLC'd.

Sisseehitatud veebiliides võimaldab sul seadistada meediumikaustu, transkodeerimisprofiile ja ühendatud seadmete sätteid mis tahes brauserist. Välist andmebaasi pole vaja — Universal Media Server salvestab oma konfiguratsiooni lokaalselt ja loob metaandmete vahemälud automaatselt. Isemajutus sinu VPS-il hoiab kogu meedialiikluse sinu kontrolli all.