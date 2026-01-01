Paigalda Universal Media Server ühe klõpsuga.
Avatud lähtekoodiga DLNA-ühilduv meediaserver video, muusika ja fotode voogesituseks mis tahes ühilduvasse telerisse, konsooli või pleierisse.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Universal Media Server
Universal Media Server on avatud lähtekoodiga, DLNA-ühilduv meediaserver, mis edastab videot, muusikat ja fotosid igale ühilduvale taasesitusseadmele — sealhulgas nutiteleritele, mängukonsoolidele, Blu-ray-mängijatele ja mobiilirakendustele. See tegeleb lennult transkodeerimisega sihtseadme poolt toetamata vormingute jaoks, kasutades töötlemise taustaprogrammidena FFmpeg'i, MEncoder'it, tsMuxeR'i, AviSynth'i ja VLC'd.
Sisseehitatud veebiliides võimaldab sul seadistada meediumikaustu, transkodeerimisprofiile ja ühendatud seadmete sätteid mis tahes brauserist. Välist andmebaasi pole vaja — Universal Media Server salvestab oma konfiguratsiooni lokaalselt ja loob metaandmete vahemälud automaatselt. Isemajutus sinu VPS-il hoiab kogu meedialiikluse sinu kontrolli all.
Universal Media Server peamised omadused
DLNA ja UPnP voogesitus
Edastab videot, heli ja pilte mis tahes DLNA- või UPnP-ühilduvasse seadmesse — nutiteleritesse, konsoolidesse, Blu-ray-mängijatesse ja mobiilirakendustesse.
Lennult transkodeerimine
Teisendab meedia automaatselt vormingusse, mida sihtseade toetab, kasutades FFmpeg-i, MEncoder-it, VLC-d ja teisi komplekti kuuluvaid transkoodereid.
Veebi haldamise liides
Seadista meedia kaustad, seadme profiilid ja transkodeerimise seaded brauseripõhisest haldusliidesest ilma käsurea ligipääsuta.
Lai formaaditugi
Käsitleb praktiliselt iga video- ja helivormingut, sealhulgas MKV, AVI, MP4, FLAC ja palju muud, automaatse koodekite tuvastamisega seadme kohta.
Andmebaasi pole vaja
Konfiguratsiooni- ja metaandmete vahemälud salvestatakse kohalike failidena — eraldi andmebaasiteenust pole vaja serveri käitamiseks.
Miks kasutada Universal Media Server Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
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