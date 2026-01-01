Ryot (Loo oma jälgija) on avatud lähtekoodiga, ise majutatav platvorm, millega saad jälgida tarbitud meediat, tehtud treeninguid, loetud raamatuid ja kujundatud harjumusi. See tõmbab metaandmeid allikatest nagu TMDB, Audible ja OpenLibrary, et sa kulutaksid aega jälgimisele, mitte tippimisele.

Ryoti majutamine oma VPS-is hoiab kõik sinu isiklikud andmed privaatsena — puuduvad kolmanda osapoole analüütika, reklaamid ja teenuse sulgemise oht. Sa omad iga kirjet esimesest päevast alates.