Paigalda Ryot ühe klõpsuga paigaldusena.
Ise majutatud meediatarbimise, treeningute, raamatute ja igapäevaste harjumuste jälgija.
Valige VPS-pakett Ryot jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Ryot
Ryot (Loo oma jälgija) on avatud lähtekoodiga, ise majutatav platvorm, millega saad jälgida tarbitud meediat, tehtud treeninguid, loetud raamatuid ja kujundatud harjumusi. See tõmbab metaandmeid allikatest nagu TMDB, Audible ja OpenLibrary, et sa kulutaksid aega jälgimisele, mitte tippimisele.
Ryoti majutamine oma VPS-is hoiab kõik sinu isiklikud andmed privaatsena — puuduvad kolmanda osapoole analüütika, reklaamid ja teenuse sulgemise oht. Sa omad iga kirjet esimesest päevast alates.
Ryot peamised omadused
Meedia jälgimine
Logi filme, telesarju, animet, manget, podcaste ja videomänge automaatse metaandmetega TMDB-st, IGDB-st ja mujalt.
Treeningu logimine
Salvesta treeningud ja harjutused koos seeriate, korduste ja raskustega, et jälgida oma arengut aja jooksul.
Raamatu ja audioraamatu jälgimine
Jälgi lugemise ja kuulamise edenemist OpenLibraryst ja Audible'ist hangitud metaandmetega.
Import ja eksport
Teisalda andmed Goodreadsist, Traktist, MyAnimeListist ja teistest populaarsetest jälgijatest sisseehitatud importijate abil.
API juurdepääs
Täielik GraphQL API koos administraatori juurdepääsutokenitega kohandatud integratsioonide ja automatiseerimiste loomiseks.
Miks kasutada Ryot Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.