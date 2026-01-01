Black Candy ühe klõpsuga paigaldamine.
Ise majutatud muusika voogedastuse server puhta veebipleieriga ja ametlike mobiilirakendustega sinu isikliku muusikakogu jaoks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Black Candy
Black Candy on avatud lähtekoodiga, isemajutatav muusika voogedastuse server, mis muudab sinu isikliku helikogu privaatseks voogedastusteenuseks, millele saad ligi igast brauserist või selle ametlike mobiilirakenduste kaudu. See skaneerib sinu teegi, loeb metaandmeid ja albumikujundusi ning esitab kõik puhta, tundliku veebipleieri kaudu, koos esitusloendite, otsingu ja mitme kasutaja kontodega.
Erinevalt kommertslikest voogedastusplatvormidest hoiab Black Candy iga loo, esitusloendi ja kuulamisharjumuse sinu enda infrastruktuuris. Puuduvad tellimistasud, puudub hoiatuseta muutuv kataloog ja sinu kvaliteetsete failide tihendamine — lihtsalt sinu enda muusika, voogedastatuna täiskvaliteediga sinu VPS-ist igasse seadmesse, mida kasutad.
Black Candy peamised omadused
Isiklik muusika voogedastus
Striimi oma kollektsiooni mis tahes brauserist või ametlikest mobiilirakendustest, koos täieliku albumikujunduse, metaandmete ja otsinguga.
Mitme kasutaja kontod
Anna igale kuulajale oma sisselogimine, esitusloendid ja kuulamisajalugu, jagades samal ajal ühte teeki ühes serveris.
Lennult transkodeerimine
Teisendab heli automaatselt voogesitatavaks bitikiiruseks, et taasesitus püsiks sujuv aeglaste või mobiilsete ühenduste korral, originaale muutmata.
Esitusloendid ja otsing
Loo käsitsi või nutikaid esitusloendeid ja leia mis tahes esitaja, album või lugu koheselt kiire täistekstiotsinguga.
Täielik andmete omandiõigus
Sinu muusika, esitusloendid ja kuulamisandmed püsivad sinu VPS-is — ei mingeid tellimusi, ei mingit jälgimist ega kaduvat kataloogi.
Miks kasutada Black Candy Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.