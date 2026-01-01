Kuni 69% allahindlust Black Candy tootele

Black Candy ühe klõpsuga paigaldamine.

Ise majutatud muusika voogedastuse server puhta veebipleieriga ja ametlike mobiilirakendustega sinu isikliku muusikakogu jaoks.

Käivitage oma rakendus koheselt
Tasuta automaatsed iganädalased varukoopiad
Tehisintellekti hallatav VPS
5,49  € /kuus
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30-päevane rahatagastuse garantii
Black Candy ühe klõpsuga paigaldamine.

Valige VPS-pakett Black Candy jaoks

69% allahindlust
KVM 1
17,99  €
5,49  € /kuus
Vali pakett
Hangi 24 kuud hinnaga 131,76 € (tavahind 431,76 €). Hind uuendamisel 11,99 €/kuus.
1 vCPU tuum
4 GB RAMi
50 GB NVMe kettaruumi
4 TB andmeedastusmahtu
Populaarseim
64% allahindlust
KVM 2
21,99  €
7,99  € /kuus
Vali pakett
Hangi 24 kuud hinnaga 191,76 € (tavahind 527,76 €). Hind uuendamisel 14,99 €/kuus.
2 vCPU tuuma
8 GB RAMi
100 GB NVMe kettaruumi
8 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 4
35,99  €
10,99  € /kuus
Vali pakett
Hangi 24 kuud hinnaga 263,76 € (tavahind 863,76 €). Hind uuendamisel 27,99 €/kuus.
4 vCPU tuuma
16 GB RAMi
200 GB NVMe kettaruumi
16 TB andmeedastusmahtu
66% allahindlust
KVM 8
64,99  €
21,99  € /kuus
Vali pakett
Hangi 24 kuud hinnaga 527,76 € (tavahind 1 559,76 €). Hind uuendamisel 49,99 €/kuus.
8 vCPU tuuma
32 GB RAMi
400 GB NVMe kettaruumi
32 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 1
17,99  €
5,49  € /kuus
Vali pakett
Hangi 24 kuud hinnaga 131,76 € (tavahind 431,76 €). Hind uuendamisel 11,99 €/kuus.
1 vCPU tuum
4 GB RAMi
50 GB NVMe kettaruumi
4 TB andmeedastusmahtu
Populaarseim
64% allahindlust
KVM 2
21,99  €
7,99  € /kuus
Vali pakett
Hangi 24 kuud hinnaga 191,76 € (tavahind 527,76 €). Hind uuendamisel 14,99 €/kuus.
2 vCPU tuuma
8 GB RAMi
100 GB NVMe kettaruumi
8 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 4
35,99  €
10,99  € /kuus
Vali pakett
Hangi 24 kuud hinnaga 263,76 € (tavahind 863,76 €). Hind uuendamisel 27,99 €/kuus.
4 vCPU tuuma
16 GB RAMi
200 GB NVMe kettaruumi
16 TB andmeedastusmahtu
66% allahindlust
KVM 8
64,99  €
21,99  € /kuus
Vali pakett
Hangi 24 kuud hinnaga 527,76 € (tavahind 1 559,76 €). Hind uuendamisel 49,99 €/kuus.
8 vCPU tuuma
32 GB RAMi
400 GB NVMe kettaruumi
32 TB andmeedastusmahtu

Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud

Dockeri haldur
Kiire juurdepääs konteineri logidele
Ühe klõpsuga värskendused
AMD EPYC protsessorid
NVMe SSD-salvestusruum
1 Gbps võrgukiirus
Avalik API
Andmekeskused üle kogu maailma
Tasuta domeen üheks aastaks
Dockeri haldur
Kiire juurdepääs konteineri logidele
Ühe klõpsuga värskendused
AMD EPYC protsessorid
NVMe SSD-salvestusruum
1 Gbps võrgukiirus
Avalik API
Andmekeskused üle kogu maailma
Tasuta domeen üheks aastaks

Kõik paketid tasutakse ette. Kuumakse kajastab paketi koguhinna jagatuna paketi kuude arvuga.

Millega saab ehitada Black Candy

Black Candy on avatud lähtekoodiga, isemajutatav muusika voogedastuse server, mis muudab sinu isikliku helikogu privaatseks voogedastusteenuseks, millele saad ligi igast brauserist või selle ametlike mobiilirakenduste kaudu. See skaneerib sinu teegi, loeb metaandmeid ja albumikujundusi ning esitab kõik puhta, tundliku veebipleieri kaudu, koos esitusloendite, otsingu ja mitme kasutaja kontodega.

Erinevalt kommertslikest voogedastusplatvormidest hoiab Black Candy iga loo, esitusloendi ja kuulamisharjumuse sinu enda infrastruktuuris. Puuduvad tellimistasud, puudub hoiatuseta muutuv kataloog ja sinu kvaliteetsete failide tihendamine — lihtsalt sinu enda muusika, voogedastatuna täiskvaliteediga sinu VPS-ist igasse seadmesse, mida kasutad.

Alustamine
Millega saab ehitada {name}

Black Candy peamised omadused

Isiklik muusika voogedastus

Striimi oma kollektsiooni mis tahes brauserist või ametlikest mobiilirakendustest, koos täieliku albumikujunduse, metaandmete ja otsinguga.

Mitme kasutaja kontod

Anna igale kuulajale oma sisselogimine, esitusloendid ja kuulamisajalugu, jagades samal ajal ühte teeki ühes serveris.

Lennult transkodeerimine

Teisendab heli automaatselt voogesitatavaks bitikiiruseks, et taasesitus püsiks sujuv aeglaste või mobiilsete ühenduste korral, originaale muutmata.

Esitusloendid ja otsing

Loo käsitsi või nutikaid esitusloendeid ja leia mis tahes esitaja, album või lugu koheselt kiire täistekstiotsinguga.

Täielik andmete omandiõigus

Sinu muusika, esitusloendid ja kuulamisandmed püsivad sinu VPS-is — ei mingeid tellimusi, ei mingit jälgimist ega kaduvat kataloogi.

Miks kasutada Black Candy Hostingeris

Käivita ühe klõpsuga

Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.

Käivita ühe klõpsuga

Turvalisus, millele saate loota

Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.

Turvalisus, millele saate loota

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käivita ühe klõpsuga

Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.

Käivita ühe klõpsuga

Turvalisus, millele saate loota

Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.

Turvalisus, millele saate loota

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.

Sisseehitatud Dockeri haldur

Soovitatav serveri asukoht:

Kontrollimine...

Turuletoo lokaalselt. Kasva globaalselt.

Laadimiskiiruse suurendamiseks vali oma sihtrühmale lähedal asuv serveri asukoht. Meil on andmekeskused Põhja-Ameerikas, Euroopas, Aasias ja Lõuna-Ameerikas.
Alustamine
Turuletoo lokaalselt. Kasva globaalselt.

Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀

Noel
Noel

Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.

Omkar
Omkar

Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.

Sylvain
Sylvain

Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.

Herriman
Herriman

Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.

Martin K
Martin K

Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.

30-päevane raha tagasi garantii

Proovi seda riskivabalt meie 30-päevase raha tagasi garantiiga. Lisateabe saamiseks vaata meie tagasimaksepoliitikat.

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