Black Candy on avatud lähtekoodiga, isemajutatav muusika voogedastuse server, mis muudab sinu isikliku helikogu privaatseks voogedastusteenuseks, millele saad ligi igast brauserist või selle ametlike mobiilirakenduste kaudu. See skaneerib sinu teegi, loeb metaandmeid ja albumikujundusi ning esitab kõik puhta, tundliku veebipleieri kaudu, koos esitusloendite, otsingu ja mitme kasutaja kontodega.

Erinevalt kommertslikest voogedastusplatvormidest hoiab Black Candy iga loo, esitusloendi ja kuulamisharjumuse sinu enda infrastruktuuris. Puuduvad tellimistasud, puudub hoiatuseta muutuv kataloog ja sinu kvaliteetsete failide tihendamine — lihtsalt sinu enda muusika, voogedastatuna täiskvaliteediga sinu VPS-ist igasse seadmesse, mida kasutad.