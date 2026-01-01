Paigalda docassemble ühe klõpsuga.
Avatud lähtekoodiga ekspertsüsteem juhitud intervjuude ja automatiseeritud dokumendikoostamiseks, mis põhineb Pythonil, YAML-il ja Markdownil.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada docassemble
docassemble on tasuta, avatud lähtekoodiga platvorm veebipõhiste juhitud intervjuude loomiseks, mis koguvad teavet lõppkasutajatelt ja koostavad vastuste põhjal kohandatud dokumente, lepinguid ja vorme. Autorid kirjutavad intervjuu loogika YAML-is, dokumendimallid Markdownis või DOCX-is ja laiendavad käitumist Pythoniga – ilma et peaksid looma kohandatud veebirakendust.
Algselt loodud õigusabi organisatsioonidele ja advokaadibüroodele klientide vastuvõtu ja dokumentide koostamise automatiseerimiseks, toetab docassemble nüüd ekspertsüsteeme vastavuse, riigiteenuste ja personalitöö (HR) töövoogude valdkonnas. Isemajutus VPS-il hoiab tundlikud intervjuuvastused, loodud dokumendid ja kliendiandmed teie kontrolli all olevas infrastruktuuris, ilma intervjuu- või kasutajapõhiste tasudeta.
docassemble peamised omadused
Juhitud intervjuud
Koosta YAML-is hargnevaid küsimuste vooge, mis koguvad kasutaja sisendit ligipääsetavate, mobiilisõbralike veebivormide abil tingimusloogikaga.
Dokumendi koostamine
Loo täidetud DOCX-, PDF- ja RTF-dokumente intervjuu vastustest, kasutades Markdowni või Wordi malle automaatse vormindamisega.
Pythoni laiendatavus
Kasuta täielikku Pythonit alati, kui YAML-ist ei piisa — tee väliseid API-kutseid, tee arvutusi või integreeru olemasolevate süsteemidega.
Elektroonilised allkirjad
Jäädvusta allkirjad puuteekraanidel ja manusta need loodud dokumentidesse ilma kolmanda osapoole e-allkirja teenusteta.
Mitmekeelne tugi
Loo üks intervjuu mitmes keeles sisseehitatud tõlketööriistadega ning lokaadipõhise kuupäeva, arvu ja valuuta vormindamisega.
Sisseehitatud katseala
Brauseripõhine arenduskeskkond koodiredaktori, reaalajas testimise ja paketihaldusega võimaldab arendajatel töötada ilma eraldi IDE-ta.
Miks kasutada docassemble Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
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