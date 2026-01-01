docassemble on tasuta, avatud lähtekoodiga platvorm veebipõhiste juhitud intervjuude loomiseks, mis koguvad teavet lõppkasutajatelt ja koostavad vastuste põhjal kohandatud dokumente, lepinguid ja vorme. Autorid kirjutavad intervjuu loogika YAML-is, dokumendimallid Markdownis või DOCX-is ja laiendavad käitumist Pythoniga – ilma et peaksid looma kohandatud veebirakendust.

Algselt loodud õigusabi organisatsioonidele ja advokaadibüroodele klientide vastuvõtu ja dokumentide koostamise automatiseerimiseks, toetab docassemble nüüd ekspertsüsteeme vastavuse, riigiteenuste ja personalitöö (HR) töövoogude valdkonnas. Isemajutus VPS-il hoiab tundlikud intervjuuvastused, loodud dokumendid ja kliendiandmed teie kontrolli all olevas infrastruktuuris, ilma intervjuu- või kasutajapõhiste tasudeta.