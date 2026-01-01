ClickHouse on avatud lähtekoodiga veerupõhine andmebaasihaldussüsteem, mis on loodud spetsiaalselt veebipõhiseks analüütiliseks töötlemiseks — agregatsioonipäringute käitamiseks miljardite ridade kohta millisekunditega ilma eelnevalt arvutatud kuupide või materialiseeritud vaadeteta. Algselt arendati see Yandexis ja seda haldab nüüd ClickHouse Inc., toites analüütikaplatvorme, jälgitavuse taustasüsteeme ja toote sündmuste torujuhtmeid ettevõtetes alates idufirmadest kuni Cloudflare'i, Uberi ja eBayni.

ClickHouse'i ise majutamine oma VPS-is annab rakenduste taustasüsteemidele, analüüsi armatuurlaudadele ja jälgitavuse tööriistadele suure jõudlusega päringukihi logiandmete, mõõdikute, kasutajasündmuste ja ajaseeria töökoormuste jaoks. Sisseehitatud Play kasutajaliides pakub brauseripõhist päringuliidest, et analüütikud saaksid kirjutada SQL-i ilma töölauakliendi installimiseta.