Juuruta ClickHouse ühe klõpsuga paigaldusega.
Avatud lähtekoodiga veerupõhine OLAP andmebaas, mis on loodud reaalajas analüüsiks miljarditel ridadel millisekundilise päringu latentsusega.
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Millega saab ehitada ClickHouse
ClickHouse on avatud lähtekoodiga veerupõhine andmebaasihaldussüsteem, mis on loodud spetsiaalselt veebipõhiseks analüütiliseks töötlemiseks — agregatsioonipäringute käitamiseks miljardite ridade kohta millisekunditega ilma eelnevalt arvutatud kuupide või materialiseeritud vaadeteta. Algselt arendati see Yandexis ja seda haldab nüüd ClickHouse Inc., toites analüütikaplatvorme, jälgitavuse taustasüsteeme ja toote sündmuste torujuhtmeid ettevõtetes alates idufirmadest kuni Cloudflare'i, Uberi ja eBayni.
ClickHouse'i ise majutamine oma VPS-is annab rakenduste taustasüsteemidele, analüüsi armatuurlaudadele ja jälgitavuse tööriistadele suure jõudlusega päringukihi logiandmete, mõõdikute, kasutajasündmuste ja ajaseeria töökoormuste jaoks. Sisseehitatud Play kasutajaliides pakub brauseripõhist päringuliidest, et analüütikud saaksid kirjutada SQL-i ilma töölauakliendi installimiseta.
ClickHouse peamised omadused
Veerupõhine salvestus
Veerupõhine tihendus ja kettapaigutus pakuvad 10 kuni 100-kordset tihendussuhet ja märkimisväärselt kiiremaid agregeerimispäringuid kui reapõhised andmebaasid.
MergeTree mootorite perekond
Ajaseeriate, replikeeritud andmete, summeerivate koondandmete ja graafikoormuste jaoks spetsialiseeritud tabelimootorid optimeerivad salvestust ja päringuid vastavalt kasutusjuhtumile.
Sisseehitatud Play kasutajaliides
Käivita ad hoc SQL päringuid otse brauserist aadressil /play süntaksi esiletõstmise, päringute ajaloo ja tulemuste visualiseerimisega.
Materialiseeritud vaated
Järkjärgult hooldatavad eelkoondatud tabelid võimaldavad esitada armatuurlaua päringuid miljardite ridade kohta alla sekundi latentsusega.
Hajutatud ja replikeeritud
Sisseehitatud tugi andmete jaotamiseks sõlmede vahel ja tabelite replikeerimiseks kõrge kättesaadavuse tagamiseks ilma väliste koordineerimisteenusteta.
Miks kasutada ClickHouse Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
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