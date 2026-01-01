Homarr on stiilne, avatud lähtekoodiga armatuurlaud, mis on loodud pakkuma sulle ühtset liidest kõigi sinu ise majutatud rakenduste jaoks. Selle asemel, et järjehoidjatesse lisada kümneid teenuse URL-e, esitab Homarr need organiseeritud plaatidena koos reaalajas olekuindikaatorite, otsingu ja kiirtoimingutega – kõik ühel lehel.

Homarri juurutamine oma VPS-i tähendab, et sinu armatuurlaud jääb privaatseks, laeb kohalikus võrgus koheselt ja saab otse integreeruda Dockeriga, et automaatselt avastada jooksvaid konteinereid ja kuvada nende olekut reaalajas.