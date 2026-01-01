Paigalda Homarr ühe klõpsuga.
Moodne, kohandatav serveri juhtpaneel kõigi oma ise majutatud teenuste korraldamiseks ja jälgimiseks ühes kohas.
Valige VPS-pakett Homarr jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Homarr
Homarr on stiilne, avatud lähtekoodiga armatuurlaud, mis on loodud pakkuma sulle ühtset liidest kõigi sinu ise majutatud rakenduste jaoks. Selle asemel, et järjehoidjatesse lisada kümneid teenuse URL-e, esitab Homarr need organiseeritud plaatidena koos reaalajas olekuindikaatorite, otsingu ja kiirtoimingutega – kõik ühel lehel.
Homarri juurutamine oma VPS-i tähendab, et sinu armatuurlaud jääb privaatseks, laeb kohalikus võrgus koheselt ja saab otse integreeruda Dockeriga, et automaatselt avastada jooksvaid konteinereid ja kuvada nende olekut reaalajas.
Homarr peamised omadused
Teenindusorganisatsioon
Rühmitage rakendused kohandatud tahvliteks ja kategooriatesse, nii et iga teenus on ühe kliki kaugusel.
Docker integratsioon
Automaatselt tuvastab töötavad konteinerid ja kuvab nende oleku, seisundi ning ressursikasutuse ilma käsitsi seadistamiseta.
Olekuseire
Pingi teenuseid regulaarselt ja näita reaalajas saadavuse indikaatoreid otse igal ruudul.
Kohandatav paigutus
Lohista-ja-paiguta ruudustikuredaktor võimaldab sul muuta suurust, järjestada ümber ja kujundada plaate vastavalt sinu töövoole.
Otsi ja järjehoidjad
Kiire otsing kõikides konfigureeritud teenustes ja veebis, koos kiirklahvidega edasijõudnud kasutajatele.
Mitme kasutaja tugi
Loo eraldi kontod rollipõhiste õigustega, nii et iga meeskonnaliige näeb ainult seda, mida ta vajab.
Miks kasutada Homarr Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.