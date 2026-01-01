FMD (Leia Minu Seade) on avatud lähtekoodiga, ise majutatav alternatiiv Google'i Leia Minu Seadmele. See töötab koos FMD Androidi rakendusega: sinu telefonid edastavad oma krüpteeritud asukoha sinu enda serverile, millele saad ligi puhta veebiliidese kaudu, et leida kadunud või varastatud seade, panna see helisema, teha pilt, lukustada ekraan või käivitada kaugkustutamine. Iga käsk suunatakse läbi sinu enda serveri, nii et ükski kolmas osapool ei näe kunagi, kus sinu seadmed asuvad.

Kuna sa majutad seda ise oma VPS-il, sinu asukohaajalugu ja seadmeandmed ei lahku kunagi sinu kontrolli all olevast infrastruktuurist — puudub Google'i konto nõue ja tarnija lukustus. Otspunktkrüpteerimine hoiab andmed loetamatuna isegi serveri jaoks, pakkudes sulle kommertsliku seadmejälgimisteenuse kindlustunde, ohverdamata samas privaatsust.