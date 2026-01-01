Paigalda FMD ühe klõpsuga paigaldus.
Ise majutatud, privaatsussõbralik server sinu Android-telefonide ja tahvelarvutite leidmiseks, helistamiseks ja kaugpühkimiseks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada FMD (Find My Device)
FMD (Leia Minu Seade) on avatud lähtekoodiga, ise majutatav alternatiiv Google'i Leia Minu Seadmele. See töötab koos FMD Androidi rakendusega: sinu telefonid edastavad oma krüpteeritud asukoha sinu enda serverile, millele saad ligi puhta veebiliidese kaudu, et leida kadunud või varastatud seade, panna see helisema, teha pilt, lukustada ekraan või käivitada kaugkustutamine. Iga käsk suunatakse läbi sinu enda serveri, nii et ükski kolmas osapool ei näe kunagi, kus sinu seadmed asuvad.
Kuna sa majutad seda ise oma VPS-il, sinu asukohaajalugu ja seadmeandmed ei lahku kunagi sinu kontrolli all olevast infrastruktuurist — puudub Google'i konto nõue ja tarnija lukustus. Otspunktkrüpteerimine hoiab andmed loetamatuna isegi serveri jaoks, pakkudes sulle kommertsliku seadmejälgimisteenuse kindlustunde, ohverdamata samas privaatsust.
FMD (Find My Device) peamised omadused
Leia kadunud seadmed
Täpsusta mis tahes registreeritud telefoni või tahvelarvuti viimane teatatud GPS-asukoha otse veebiliidesest, isegi kui seade on kättesaamatu.
Kaugkäsklused
Käivita vali helin, tee foto, lukusta ekraan või kustuta andmed eemalt, et kaitsta kadunud või varastatud seadet.
Otspunktkrüptimine
Asukohaandmed krüpteeritakse seadmes enne, kui need serverisse jõuavad, nii et keegi – isegi mitte teenusepakkuja – ei saa sinu asukohta lugeda.
Androidi kaasrakendus
Töötab koos avatud lähtekoodiga FMD Androidi rakendusega, et edastada asukohta ja vastu võtta käske, sõltumata Google Play teenustest.
Google'i kontot pole
Asenda Google Find My Device teenusega, mida sa täielikult kontrollid, ilma pilvekonto või tarnijast sõltuvuseta.
Miks kasutada FMD (Find My Device) Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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