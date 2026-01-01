Gotenberg on arendajakeskne, olekuta HTTP API PDF-ide loomiseks ja dokumentide teisendamiseks. Ehitatud Chromiumi ja LibreOffice'i baasil, teisendab see HTML-lehti, Markdowni, URL-e, Wordi dokumente, Exceli tabeleid ja palju muud PDF-ideks ühe API-kõnega — ilma klienditeekideta, installisõltuvusteta ja ilma olekuta, mida päringute vahel hallata.

Gotenbergi ise majutamine oma VPS-is hoiab dokumenditöötluse teie infrastruktuuris, kõrvaldades teisenduspõhised SaaS-tasud, eemaldades andmekaitseriskid tundlike dokumentide puhul ja võimaldades integreerimist sisemiste teenustega, kuhu välised API-d ei ulatu.