Paigalda Gotenberg ühe klõpsu paigaldusega.
Olekuta Docker API HTML-i, Office'i dokumentide ja URL-ide teisendamiseks kvaliteetseteks PDF-ideks.
Valige VPS-pakett Gotenberg jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Gotenberg
Gotenberg on arendajakeskne, olekuta HTTP API PDF-ide loomiseks ja dokumentide teisendamiseks. Ehitatud Chromiumi ja LibreOffice'i baasil, teisendab see HTML-lehti, Markdowni, URL-e, Wordi dokumente, Exceli tabeleid ja palju muud PDF-ideks ühe API-kõnega — ilma klienditeekideta, installisõltuvusteta ja ilma olekuta, mida päringute vahel hallata.
Gotenbergi ise majutamine oma VPS-is hoiab dokumenditöötluse teie infrastruktuuris, kõrvaldades teisenduspõhised SaaS-tasud, eemaldades andmekaitseriskid tundlike dokumentide puhul ja võimaldades integreerimist sisemiste teenustega, kuhu välised API-d ei ulatu.
Gotenberg peamised omadused
HTML-ist PDF-iks
Renderda mis tahes HTML-leht või URL PDF-iks, kasutades täielikku Chromiumi mootorit, säilitades fondid, CSS-i ja JavaScriptiga renderdatud sisu täpselt nii, nagu see brauseris kuvatakse.
Kontoridokumentide teisendamine
Teisenda Wordi, Exceli ja PowerPointi failid PDF-iks LibreOffice'i integratsiooni kaudu, toetades täielikku valikut Microsoft Office'i ja OpenDocumenti vorminguid.
Olekuta arhitektuur
Iga API päring on täiesti sõltumatu ilma seansi olekuta, muutes Gotenbergi lihtsalt skaleeritavaks ja ohutuks taaskäivitamiseks või asendamiseks ilma andmekaotuseta.
Webhooki tugi
Delegeeri pikalt kestvad teisendused asünkroonsetele veebihaagi tagasikutsetele, vabastades sinu rakenduse blokeerimisest, samal ajal kui suuri dokumente töödeldakse.
Prometheus mõõdikud
Sisseehitatud mõõdikute lõpp-punkt annab kohese ülevaate päringute sagedusest, konversiooni kestustest ja järjekorra sügavustest sinu dokumendivoo jälgimiseks.
Miks kasutada Gotenberg Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.