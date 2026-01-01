Juurutage Chatpad AI ühe klõpsuga.
Privaatsusele keskendunud ChatGPT liides, mis salvestab kõik vestlused kohalikult ilma jälgimise või andmete kogumiseta.
Valige VPS-pakett Chatpad AI jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Chatpad AI
Chatpad AI on puhas, avatud lähtekoodiga veebiliides OpenAI GPT mudelitele, mis hoiab kõik vestlused ja API võtmed salvestatuna brauseri kohalikus salvestusruumis välisserverite asemel. Jälgimine, küpsised ja serveripoolne logimine puuduvad — sinu päringud ja vastused liiguvad otse sinu brauserist OpenAI API-sse ja mitte kuhugi mujale.
Chatpad AI ise majutamine annab meeskondadele jagatud, alati kättesaadava ChatGPT liidese ettevõtte infrastruktuuris, tsentraliseerides API kasutuse arvelduse ja pakkudes usaldusväärset juurdepääsu sõltumata OpenAI tarbijateenuse kättesaadavusest või poliitikamuudatustest.
Chatpad AI peamised omadused
Kohalik andmesalvestus
Kõik vestlused ja API võtmed asuvad sinu brauseri kohalikus salvestusruumis, nii et ükski kolmanda osapoole teenus ei näe kunagi sinu viipasid ega vastuseid.
Kontot pole vaja
Lisa oma OpenAI API võti seadetes ja alusta kohe vestlemist — ei mingit registreerimist, tellimusi ega kasutushoiatusi, mis sinu töövoogu katkestaksid.
Vestluse eksport
Ekspordi ja impordi vestlusi failidena, nii saad varundada olulisi vestlusi või neid jätkata pärast seadmete vahetamist.
Puhas fokuseeritud liides
Häireteta kujundus eemaldab lisamüügi ja funktsioonipiirangud, hoides fookuse täielikult vestlusel.
Mitme mudeli tugi
Vaheta GPT-4, GPT-4 Turbo, GPT-3.5 Turbo ja teiste OpenAI mudelite vahel samast liidesest, tööriistu vahetamata.
Miks kasutada Chatpad AI Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.