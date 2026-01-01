Juuruta Wiki.js ühe klõpsuga paigaldusega.
Kaasaegne avatud lähtekoodiga wiki platvorm koos WYSIWYG redigeerimise, täistekstiotsingu, versioonihalduse ja mitme autentimise toega.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Wiki.js
Wiki.js on moodne, isemajutusel põhinev wiki platvorm, mis on ehitatud Node.js-i peale ja mida toetab PostgreSQL. See pakub visuaalset WYSIWYG-redaktorit koos märgistuskeele (markdown) toega, täistekstiotsingut, versiooniajalugu igale lehele ja peeneteralisi juurdepääsukontrolli poliitikaid – muutes selle sobivaks nii isiklike teadmusbaaside kui ka ettevõtte dokumentatsiooni jaoks.
Wiki.js-i isemajutus VPS-il hoiab dokumentatsiooni privaatsena ja ligipääsetavana ilma SaaS-i tellimuseta. See integreerub LDAP-i, OAuth-i, SAML-i ja kümnete väliste autentimispakkujatega, toetab üle 40 liidese keele ja pakub moodulipõhiseid salvestuslahendusi, sealhulgas Git ja pilveobjektide salvestusruum.
Wiki.js peamised omadused
Rikkalikud redigeerimisvalikud
Kirjuta visuaalse WYSIWYG-redaktoriga, tavalise Markdowniga või AsciiDoc-redaktoriga, olenevalt sinu eelistusest ja oskuste tasemest.
Täistekstiotsing
Leia sisu koheselt kõikidelt vikilehtedelt kiire ja täpse täistekstiindekseerimisega, mille taga on PostgreSQL-i taustaprogramm.
Versiooni ajalugu
Iga lehemuudatus versioonitakse, võimaldades sul võrrelda muudatusi aja jooksul ja taastada mis tahes eelmist sisuversiooni.
Juurdepääsukontroll
Määra peeneteralised lugemis- ja kirjutamisõigused lehe, grupi või jaotise kohta, et kontrollida, kes saab wiki iga osa vaadata või muuta.
Mitmikautentimise integratsioon
Ühendu LDAP-i, OAuth 2.0-ga, SAML-i või kümnete sotsiaalsete sisselogimispakkujatega tsentraliseeritud kasutaja autentimiseks.
Miks kasutada Wiki.js Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
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