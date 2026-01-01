Wiki.js on moodne, isemajutusel põhinev wiki platvorm, mis on ehitatud Node.js-i peale ja mida toetab PostgreSQL. See pakub visuaalset WYSIWYG-redaktorit koos märgistuskeele (markdown) toega, täistekstiotsingut, versiooniajalugu igale lehele ja peeneteralisi juurdepääsukontrolli poliitikaid – muutes selle sobivaks nii isiklike teadmusbaaside kui ka ettevõtte dokumentatsiooni jaoks.

Wiki.js-i isemajutus VPS-il hoiab dokumentatsiooni privaatsena ja ligipääsetavana ilma SaaS-i tellimuseta. See integreerub LDAP-i, OAuth-i, SAML-i ja kümnete väliste autentimispakkujatega, toetab üle 40 liidese keele ja pakub moodulipõhiseid salvestuslahendusi, sealhulgas Git ja pilveobjektide salvestusruum.