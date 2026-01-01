Juurutage Hermes Workspace ühe klõpsuga.
Avatud lähtekoodiga käskluskeskus sinu Hermes AI agendile — vestlus, mälu, oskused, terminal ja failid ühes liideses.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Hermes Workspace
Hermes Workspace on avatud lähtekoodiga veebiliides, mis muudab Hermes AI agendi (NousResearchi poolt) täisfunktsionaalseks juhtimiskeskuseks. See koondab kokku mitmemudelilise vestluse, püsiva mälu, üle 100 oskuse kataloogi, integreeritud brauseripõhise terminali ja Conductori paralleelsete alamagentide orkestreerimiseks — kõik ühes isemajutatud liideses.
Hermes Workspace'i isemajutamine oma VPS-is tähendab, et sinu vestlused, agendi mälu ja mandaadid jäävad sinu enda infrastruktuuri. Saad täieliku kontrolli selle üle, millist AI pakkujat sa kasutad (Anthropic, OpenAI, OpenRouter, Ollama, Groq, Mistral ja palju muud), ilma sõnumipõhiste tasudeta ja ilma, et andmed sinu serverist lahkuksid.
Hermes Workspace peamised omadused
Mitmemudeliline vestlus
Vaheta Claude'i, GPT, Gemini, Ollama kohalike mudelite ja mis tahes OpenAI-ga ühilduva lõpp-punkti vahel vestluse keskel, konteksti kaotamata.
Püsiv mälu ja 100+ oskust
Agent mäletab seansside vahel ja saab ammutada sügavast oskuste kataloogist. Sirvi ja muuda mälu ning oskusi otse kasutajaliidesest.
Integreeritud terminal
Käivita käske otse tööruumis täisvärvilise brauseri-põhise pty-ga — ilma et peaksid eraldi SSH-seansile ümber lülituma.
Conductor — paralleelsed agendid
Käivita ja jälgi mitut alamagenti paralleelselt Conductori missiooniorkestraatori ja reaalajas töötajate võrgustikuga.
Mobiil-esimene PWA
Täielik funktsioonide võrdsus lauaarvutis, tahvelarvutis ja telefonis. Paigalda oma avakuvale ja käivita tõukemärguannetega.
Iseseisvalt majutatud andmete omandiõigus
Kõik agendi seansid, mälu ja API mandaadid jäävad sinu VPS-i ilma kasutuspiiranguteta ja ilma kolmandate osapooltega andmete jagamiseta.
Miks kasutada Hermes Workspace Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.