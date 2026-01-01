Hermes Workspace on avatud lähtekoodiga veebiliides, mis muudab Hermes AI agendi (NousResearchi poolt) täisfunktsionaalseks juhtimiskeskuseks. See koondab kokku mitmemudelilise vestluse, püsiva mälu, üle 100 oskuse kataloogi, integreeritud brauseripõhise terminali ja Conductori paralleelsete alamagentide orkestreerimiseks — kõik ühes isemajutatud liideses.

Hermes Workspace'i isemajutamine oma VPS-is tähendab, et sinu vestlused, agendi mälu ja mandaadid jäävad sinu enda infrastruktuuri. Saad täieliku kontrolli selle üle, millist AI pakkujat sa kasutad (Anthropic, OpenAI, OpenRouter, Ollama, Groq, Mistral ja palju muud), ilma sõnumipõhiste tasudeta ja ilma, et andmed sinu serverist lahkuksid.