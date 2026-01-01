Homepage on kiire, turvaline ja väga kohandatav rakenduste juhtpaneel, mis toimib keskse jaoturina kõigi sinu isemajutatud teenuste jaoks. Täielikult YAML-failide kaudu konfigureeritav, integreerub see Dockeriga, et automaatselt tuvastada töötavaid konteinereid, kuvab reaalajas süsteemi mõõdikuid ja teenuste olekut ning toetab üle 100 kolmanda osapoole integratsiooni reaalajas andmevidinate jaoks. Selle täielikult staatiline arhitektuur tähendab, et see laadib koheselt ja vajab minimaalselt serveriressursse.

Homepage'i juurutamine sinu VPS-is otsese Docker sokli juurdepääsuga loob dünaamilise, iseuuendava juhtpaneeli, mis peegeldab sinu reaalajas infrastruktuuri — uued konteinerid ilmuvad automaatselt, hoides sinu juhtpaneeli täpsena, kui sinu virn kasvab ilma käsitsi ümberkonfigureerimiseta.