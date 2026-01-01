Kodulehe paigaldamine ühe klõpsuga.
Moodne, täielikult staatiline rakenduse juhtpaneel automaatse Docker konteinerite avastamise ja 100+ teenuse integratsiooniga.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Homepage
Homepage on kiire, turvaline ja väga kohandatav rakenduste juhtpaneel, mis toimib keskse jaoturina kõigi sinu isemajutatud teenuste jaoks. Täielikult YAML-failide kaudu konfigureeritav, integreerub see Dockeriga, et automaatselt tuvastada töötavaid konteinereid, kuvab reaalajas süsteemi mõõdikuid ja teenuste olekut ning toetab üle 100 kolmanda osapoole integratsiooni reaalajas andmevidinate jaoks. Selle täielikult staatiline arhitektuur tähendab, et see laadib koheselt ja vajab minimaalselt serveriressursse.
Homepage'i juurutamine sinu VPS-is otsese Docker sokli juurdepääsuga loob dünaamilise, iseuuendava juhtpaneeli, mis peegeldab sinu reaalajas infrastruktuuri — uued konteinerid ilmuvad automaatselt, hoides sinu juhtpaneeli täpsena, kui sinu virn kasvab ilma käsitsi ümberkonfigureerimiseta.
Homepage peamised omadused
Docker automaattuvastus
Tuvastab automaatselt töötavad konteinerid Docker sokli kaudu ja lisab need sinu juhtpaneelile ilma käsitsi sisestamiseta.
100+ teenuse integratsioonid
Kuva reaalajas andmeid Sonarrist, Radarrist, Plexist, Proxmoxist ja kümnetest teistest populaarsetest isemajutatavatest teenustest otse juhtpaneeli vidinatel.
YAML-põhine konfiguratsioon
Versioonihaldusega halda kogu oma armatuurlaua konfiguratsiooni YAML-failides, muutes selle kopeerimise või migreerimise keskkondade vahel lihtsaks.
Süsteemi ressursside vidinad
Sisseehitatud vidinad näitavad reaalajas CPU, mälu ja kettakasutust, et saaksid jälgida serveri seisundit oma avalehelt.
Kohandatud CSS ja JS
Süsti kohandatud CSS-i ja JavaScripti, et kohandada juhtpaneeli välimust sisseehitatud teemavalikutest kaugemale.
Miks kasutada Homepage Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.