Juurutage MetaMCP ühe klõpsuga paigaldus.
Ühtne MCP agregaator ja lüüs, mis võimaldab sul hallata, koostada ja eksponeerida kõiki oma MCP servereid ühe lõpp-punkti kaudu.
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Kõik paketid tasutakse ette. Kuumakse kajastab paketi koguhinna jagatuna paketi kuude arvuga.
Millega saab ehitada MetaMCP
MetaMCP on avatud lähtekoodiga MCP (Model Context Protocol) puhverserver, mis koondab mitu MCP serverit ühte ühtsesse lõpp-punkti. See võimaldab sul rühmitada servereid nimeruumidesse, rakendada vahevara päringute piiramiseks ja jälgitavuseks ning avaldada lõpp-punkte autentimisega — seda kõike ilma sinu olemasolevaid MCP kliente muutmata.
MetaMCP iseseisev majutamine sinu enda VPS-is annab sulle täieliku kontrolli sinu AI-tööriistade infrastruktuuri üle. Ühenda mis tahes MCP klient (Cursor, Claude Desktop või kohandatud agendid) ühte hallatavasse lüüsi, hoia saladusi serveripoolselt ja skaleeri oma tööriistade ökosüsteemi, ilma et peaksid iga klienti uuesti konfigureerima, kui serverid muutuvad.
MetaMCP peamised omadused
MCP serveri agregeerimine
Ühenda suvaline arv STDIO või HTTP MCP servereid üheks ühtseks lõpp-punktiks, millega sinu kliendid saavad ühenduda.
Nimeruumi tööruumid
Rühmita MCP serverid isoleeritud nimeruumidesse ja vaheta terveid tööriistakomplekte lõpp-punkti jaoks ühe klõpsuga.
API võtme autentimine
Turva lõpp-punktid Bearer-märgi autentimisega, nii et ainult volitatud kliendid ja agendid saavad sinu tööriistadele ligi.
Sisseehitatud MCP inspektor
Kontrolli ja silu oma MetaMCP lõpp-punkte kohapeal salvestatud serveri seadistustega, et veenduda, et kõik töötab korrektselt.
Vahevara tugi
Rakenda pistikprogrammina lisatavat vahevara kiiruse piiramiseks, jälgitavuse ja turvalisuse tagamiseks kogu koondatud MCP liikluses.
SSO ja OAuth
OpenID Connecti pakkujate tugi võimaldab ettevõtte ühekordset sisselogimist koos kohaliku Better Auth'i seansihaldusega.
Miks kasutada MetaMCP Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Soovitatav serveri asukoht:
Kontrollimine...
Turuletoo lokaalselt. Kasva globaalselt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.
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