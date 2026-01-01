MetaMCP on avatud lähtekoodiga MCP (Model Context Protocol) puhverserver, mis koondab mitu MCP serverit ühte ühtsesse lõpp-punkti. See võimaldab sul rühmitada servereid nimeruumidesse, rakendada vahevara päringute piiramiseks ja jälgitavuseks ning avaldada lõpp-punkte autentimisega — seda kõike ilma sinu olemasolevaid MCP kliente muutmata.

MetaMCP iseseisev majutamine sinu enda VPS-is annab sulle täieliku kontrolli sinu AI-tööriistade infrastruktuuri üle. Ühenda mis tahes MCP klient (Cursor, Claude Desktop või kohandatud agendid) ühte hallatavasse lüüsi, hoia saladusi serveripoolselt ja skaleeri oma tööriistade ökosüsteemi, ilma et peaksid iga klienti uuesti konfigureerima, kui serverid muutuvad.