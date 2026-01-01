MindsDB on avatud lähtekoodiga tehisintellekti platvorm, mis toob masinõppe otse sinu olemasolevasse andmebaasi infrastruktuuri SQL-i kaudu. Selle asemel, et ehitada eraldi ML-torujuhtmeid, lood, treenid ja päringuid teed ennustavate mudelitega standardse SQL-süntaksi abil oma PostgreSQL-i, MySQL-i või MongoDB andmete vastu. See toetab AutoML-i, ajaseeria prognoosimist, klassifitseerimist ja integratsioone OpenAI, Hugging Face'i ja teiste tehisintellekti pakkujatega.

MindsDB juurutamine oma VPS-is hoiab treeningandmed ja mudeli artefaktid sinu infrastruktuuris, pakub pühendatud ressursse mudelite treenimiseks ja välistab ennustuspõhised pilvekulud — muutes tehisintellekti andmetiimidele kättesaadavaks prognoositava fikseeritud hinnaga.