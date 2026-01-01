Paigalda MindsDB ühe klõpsuga.
AI platvorm, mis võimaldab sul luua ja päringuid teha masinõppe mudelitele oma andmebaasidest, kasutades standardset SQL-i.
Valige VPS-pakett MindsDB jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada MindsDB
MindsDB on avatud lähtekoodiga tehisintellekti platvorm, mis toob masinõppe otse sinu olemasolevasse andmebaasi infrastruktuuri SQL-i kaudu. Selle asemel, et ehitada eraldi ML-torujuhtmeid, lood, treenid ja päringuid teed ennustavate mudelitega standardse SQL-süntaksi abil oma PostgreSQL-i, MySQL-i või MongoDB andmete vastu. See toetab AutoML-i, ajaseeria prognoosimist, klassifitseerimist ja integratsioone OpenAI, Hugging Face'i ja teiste tehisintellekti pakkujatega.
MindsDB juurutamine oma VPS-is hoiab treeningandmed ja mudeli artefaktid sinu infrastruktuuris, pakub pühendatud ressursse mudelite treenimiseks ja välistab ennustuspõhised pilvekulud — muutes tehisintellekti andmetiimidele kättesaadavaks prognoositava fikseeritud hinnaga.
MindsDB peamised omadused
SQL-põhine ML
Loo ja päri masinõppe mudeleid standardse SQL-iga — Pythoni raamistikke ega eraldi ML-torujuhtmeid pole vaja.
AutoML mootor
Automatiseeritud tunnuste loomine ja mudeli valik vähendab vajalikku asjatundlikkust täpsete ennustavate mudelite juurutamiseks.
Mitme andmebaasi tugi
Ühendu PostgreSQL-iga, MySQL-iga, MongoDB-ga ja muuga, et treenida mudeleid otse oma olemasolevate tootmisandmete peal.
AI mudeli integratsioonid
Integreeri OpenAI, Hugging Face ja teised pakkujad, et lisada GPT-põhine NLP ja kohandatud AI võimalused SQL-i kaudu.
Aegrea prognoosimine
Loo nõudluse prognoosimise, anomaaliate tuvastamise ja varude prognoosimise mudeleid ilma spetsiaalsete masinõppe teadmisteta.
Miks kasutada MindsDB Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
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