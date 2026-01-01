Juuruta Microcks ühe klõpsuga paigaldusena.
CNCF inkubeeriv platvorm API-de matkimiseks ja lepingu testimiseks REST-i, GraphQL-i, gRPC ja AsyncAPI-i vahel.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Microcks
Microcks on avatud lähtekoodiga, pilvepõhine platvorm API-de makettimiseks ja testimiseks kõigi peamiste protokollide – REST/OpenAPI, GraphQL, gRPC, SOAP ja AsyncAPI – ulatuses. Selle asemel, et käsitsi kirjutatud koodijuppe hallata, impordivad meeskonnad oma olemasolevad API spetsifikatsioonid ja Microcks genereerib automaatselt realistlikud maketid, mis peegeldavad tegelikku teenuse käitumist, kiirendades arendust ilma taustasüsteemi meeskondi ootamata.
CNCF inkubatsiooniprojektina on Microcks loodud CI/CD integratsiooniks ja sobitub loomulikult DevOps torujuhtmetesse. Isemajutus oma VPS-is annab sulle täieliku kontrolli oma API testandmete üle, välistab välised SaaS-sõltuvused ja võimaldab sul makettida siseseid teenuseid, milleni pilvetestimise platvormid kunagi ei ulatu.
Microcks peamised omadused
Mitme protokolli API simuleerimine
Simuleeri REST, GraphQL, gRPC, SOAP ja AsyncAPI teenuseid ühelt platvormilt — pole vaja eraldi tööriistu iga protokolli jaoks.
Lepingupõhine testimine
Importige OpenAPI, AsyncAPI, Postman või gRPC spetsifikatsioonid ja kontrollige automaatselt, et teie implementatsioonid vastavad kokkulepitud lepingutele CI/CD torujuhtmetes.
Dünaamilise vastuse genereerimine
Kasuta mallide ja avaldiste abil näidisvastuseid, et luua realistlikke, mitmekesiseid andmeid staatiliste andmete asemel, parandades testikatvust.
CI/CD torujuhtme integratsioon
Sisseehitatud tugi GitHub Actionsile, Jenkinsile ja Tektonile võimaldab sul käivitada vastavustestid automaatselt iga commiti puhul ilma käsitsi sekkumiseta.
Postman kogumiku importimine
Kasuta oma olemasolevaid Postman kollektsioone näidisdefinitsioonide ja testikomplektidena, kaitstes investeeringut, mille su meeskond on juba teinud API dokumentatsiooni.
Miks kasutada Microcks Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.