Microcks on avatud lähtekoodiga, pilvepõhine platvorm API-de makettimiseks ja testimiseks kõigi peamiste protokollide – REST/OpenAPI, GraphQL, gRPC, SOAP ja AsyncAPI – ulatuses. Selle asemel, et käsitsi kirjutatud koodijuppe hallata, impordivad meeskonnad oma olemasolevad API spetsifikatsioonid ja Microcks genereerib automaatselt realistlikud maketid, mis peegeldavad tegelikku teenuse käitumist, kiirendades arendust ilma taustasüsteemi meeskondi ootamata.

CNCF inkubatsiooniprojektina on Microcks loodud CI/CD integratsiooniks ja sobitub loomulikult DevOps torujuhtmetesse. Isemajutus oma VPS-is annab sulle täieliku kontrolli oma API testandmete üle, välistab välised SaaS-sõltuvused ja võimaldab sul makettida siseseid teenuseid, milleni pilvetestimise platvormid kunagi ei ulatu.