Juurutage DHIS2 ühe klõpsuga paigaldusena.
Avatud lähtekoodiga terviseinfo platvorm, mida kasutavad riiklikud tervishoiuteenused enam kui 70 riigis üle maailma.
Valige VPS-pakett DHIS2 jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada DHIS2
DHIS2 on maailma suurim avatud lähtekoodiga terviseinfo haldussüsteem, mis on kasutusel enam kui 70 riigis rutiinsete tervise-, immuniseerimis-, haiguste seire- ja logistikaandmete kogumiseks, analüüsimiseks ja aruandluseks. Oslo Ülikooli ja ülemaailmse avaliku sektori partnerite kogukonna loodud süsteem toetab riiklikke terviseprogramme, mis teenindavad ligikaudu 2,4 miljardit inimest.
DHIS2 isemajutamine oma VPS-is hoiab tundlikud patsiendi- ja programmiandmed täielikult sinu jurisdiktsiooni all, võimaldab sul kohandada metaandmeid, armatuurlaudu ja integratsioone kohalikele töövoogudele ja väldib kasutajapõhiseid tasusid, mis on seotud patenteeritud HMIS-i müüjatega.
DHIS2 peamised omadused
Mitmekanaliline andmete hõive
Kogub koond-, individuaal- ja sündmuste andmeid veebivormide, Androidi klientide, SMS-i ja hulgiimpordi kaudu tuhandetes asutustes.
Visuaalne analüütika
Loo risttabeleid, diagramme, kaarte ja armatuurlaudu otse kogutud andmetest, eksportimata välistesse tööriistadesse.
Jälgimisprogrammid
Jälgi üksikjuhtumeid, kasusaajaid ja tarneahelaid ajapikku konfigureeritavate pikaajaliste jälgimisprogrammidega.
Metaandmete haldus
Määratle organisatsiooniüksused, andmeelemendid, näitajad ja valideerimisreeglid paindliku mudeli kaudu, mida kohandavad tervishoiuministeeriumid.
RESTful veebi API
Integreerige registrid, laborisüsteemid ja aruandluskanalid dokumenteeritud REST API ja DHIS2 rakendusplatvormi kaudu.
Offline-first Android
Välitöötajad koguvad andmeid võrguühenduseta DHIS2 Android Capture rakendusega ja sünkroonivad need, kui ühendus taastub.
Miks kasutada DHIS2 Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.