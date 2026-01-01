DHIS2 on maailma suurim avatud lähtekoodiga terviseinfo haldussüsteem, mis on kasutusel enam kui 70 riigis rutiinsete tervise-, immuniseerimis-, haiguste seire- ja logistikaandmete kogumiseks, analüüsimiseks ja aruandluseks. Oslo Ülikooli ja ülemaailmse avaliku sektori partnerite kogukonna loodud süsteem toetab riiklikke terviseprogramme, mis teenindavad ligikaudu 2,4 miljardit inimest.

DHIS2 isemajutamine oma VPS-is hoiab tundlikud patsiendi- ja programmiandmed täielikult sinu jurisdiktsiooni all, võimaldab sul kohandada metaandmeid, armatuurlaudu ja integratsioone kohalikele töövoogudele ja väldib kasutajapõhiseid tasusid, mis on seotud patenteeritud HMIS-i müüjatega.