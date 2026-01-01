Lowcoder on avatud lähtekoodiga madala koodiga platvorm, mis võimaldab arendajatel ja operatsioonimeeskondadel visuaalse pukseerimisega ehitaja abil kokku panna sisemisi tööriistu, administraatoripaneele ja kliendiportaale. Rohkem kui 50 komponendi, andmebaaside ja REST API-de natiivsete konnektorite ning äri loogika täieliku JavaScripti toega saavad meeskonnad töötavad rakendused valmis tundide, mitte nädalatega — ilma esiotsa nullist uuesti ehitamata.

Lowcoderi ise majutamine oma VPS-is hoiab rakenduse loogika, andmeallika mandaadid ja sisemised kasutajaandmed teie infrastruktuuris. Puuduvad kohapõhised tasud, kasutuspiirangud ega kolmandate osapoolte juurdepääs töövoogudele, millest teie ettevõte igapäevaselt sõltub.