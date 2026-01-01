Paigalda Lowcoder ühe klõpsuga.
Avatud lähtekoodiga vähese koodiga platvorm siserakenduste, armatuurlaudade ja administraatoripaneelide loomiseks lohista ja paiguta funktsionaalsuse ning reaalajas andmeühendustega.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Lowcoder
Lowcoder on avatud lähtekoodiga madala koodiga platvorm, mis võimaldab arendajatel ja operatsioonimeeskondadel visuaalse pukseerimisega ehitaja abil kokku panna sisemisi tööriistu, administraatoripaneele ja kliendiportaale. Rohkem kui 50 komponendi, andmebaaside ja REST API-de natiivsete konnektorite ning äri loogika täieliku JavaScripti toega saavad meeskonnad töötavad rakendused valmis tundide, mitte nädalatega — ilma esiotsa nullist uuesti ehitamata.
Lowcoderi ise majutamine oma VPS-is hoiab rakenduse loogika, andmeallika mandaadid ja sisemised kasutajaandmed teie infrastruktuuris. Puuduvad kohapõhised tasud, kasutuspiirangud ega kolmandate osapoolte juurdepääs töövoogudele, millest teie ettevõte igapäevaselt sõltub.
Lowcoder peamised omadused
Visuaalne lohista ja paiguta koostaja
Koosta liideseid enam kui 50 eelnevalt loodud komponendist — tabelid, vormid, diagrammid, modaalaknad ja palju muud — ning seo need otse andmepäringutega, ilma HTML-i või CSS-i kirjutamata.
Sisseehitatud andmekonnektorid
Ühendu PostgreSQL-i, MySQL-i, MongoDB, Redis-e, REST API-de, GraphQL-i ja populaarsete SaaS-tööriistadega ilma kohandatud integratsioonikoodi kirjutamata.
JavaScripti äriloogika
Kirjuta reasisene JavaScript päringute ja sündmuste käsitlejate sees, et väljendada andmete teisendusi ja töövooge, mida puhtad koodivabad tööriistad ei suuda hõlmata.
Korduvkasutatavad moodulid
Paki sageli kasutatavad ekraanid moodulitena ja manusta need mitmesse rakendusse, hoides sisemised tööriistad järjepidevana kataloogi kasvades.
Rollipõhine juurdepääsukontroll
Määra rakendusepõhised, lehepõhised ja päringupõhised õigused, nii et iga meeskonnaliige näeb ainult oma rolli jaoks asjakohaseid tööriistu ja andmeid.
Rakenduse manustamine ja API
Manusta Lowcoderi rakendusi olemasolevatesse saitidesse ja halda neid REST API kaudu, sobitades madala koodiga töövooge oma laiema tootevaldkonnaga.
Miks kasutada Lowcoder Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.