OpenHuman on avatud lähtekoodiga isiklik AI superintelligents, mis on loodud elama sinu enda infrastruktuuril. See on ehitatud Rusti tuuma ja lokaalse esmase mälupuu ümber, mis ühildub Obsidianiga, ning ühendub enam kui saja teenusega ühe klõpsuga OAuth kaudu — Gmail, Notion, GitHub, Slack, Stripe, Calendar ja paljud teised — ning tõmbab vaikselt värsket andmeid privaatsesse teadmusbaasi iga kahekümne minuti järel.

OpenHumani ise majutamine hoiab iga e-kirja, dokumendi ja vestluse sinu omanduses olevas tööruumis, võimaldades samal ajal suunata päringuid nõudmisel arutlus-, kiiretele või visioonimudelitele. Puuduvad kohapõhised tasud, tarnija lukustus ja ükski kolmanda osapoole AI-teenus ei näe kunagi sinu toorandmeid, välja arvatud juhul, kui sa need sinna selgesõnaliselt suunad.