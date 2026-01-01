Paigaldage OpenHuman ühe klõpsuga.
Ise majutatud isiklik AI tuum, mis ühendab 118+ rakendust ja loob privaatse mälupuu, mida sa täielikult kontrollid.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada OpenHuman
OpenHuman on avatud lähtekoodiga isiklik AI superintelligents, mis on loodud elama sinu enda infrastruktuuril. See on ehitatud Rusti tuuma ja lokaalse esmase mälupuu ümber, mis ühildub Obsidianiga, ning ühendub enam kui saja teenusega ühe klõpsuga OAuth kaudu — Gmail, Notion, GitHub, Slack, Stripe, Calendar ja paljud teised — ning tõmbab vaikselt värsket andmeid privaatsesse teadmusbaasi iga kahekümne minuti järel.
OpenHumani ise majutamine hoiab iga e-kirja, dokumendi ja vestluse sinu omanduses olevas tööruumis, võimaldades samal ajal suunata päringuid nõudmisel arutlus-, kiiretele või visioonimudelitele. Puuduvad kohapõhised tasud, tarnija lukustus ja ükski kolmanda osapoole AI-teenus ei näe kunagi sinu toorandmeid, välja arvatud juhul, kui sa need sinna selgesõnaliselt suunad.
OpenHuman peamised omadused
Kohalik mälu esikohal
Iga sõnum, dokument ja integratsiooni sünkroonimine salvestatakse kohalikku SQLite andmebaasi ja Obsidianiga ühilduvasse varamusse, mida saad otse kettalt lugeda, muuta ja varundada.
118+ integratsiooni
Ühe klõpsuga OAuth-ühendused Gmaili, Notioni, GitHubi, Slacki, Stripe'i, Calendari ja kümnete teiste jaoks, taustatöötlejaga, mis värskendab andmeid iga kahekümne minuti järel.
Agendi omatööriistad
Sisseehitatud veebiotsing, kraapimine, failisüsteemi juurdepääs, Giti toimingud ja hääl (STT/TTS) võimaldavad agentidel tegutseda sinu nimel ilma väliste pistikprogrammi raamistiketa.
TokenJuice'i tihendamine
Seadmesisene viibekompressor, mis kärbib üleliigseid märke agendikõnedest, vähendades mudeli API kulusid kuni 80% pikaajalistel töövoogudel.
Ühtne mudelimarsruutimine
Lülitu mõtlemis-, kiirete ja nägemismudelite vahel ühe tellimuse kaudu või suuna tuum kohalikele Ollama ja LM Studio taustaprogrammidele täieliku privaatsuse tagamiseks.
Tugevdatud RPC tuum
Peata Rusti tuum pakub kandja-autenditud RPC lõpp-punkti, töötab kirjutuskaitstud konteinerina piiratud võimalustega ja ühendub sujuvalt töölauaklientidega võrgu kaudu.
Miks kasutada OpenHuman Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.