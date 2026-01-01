Paigalda CoreControl ühe klõpsuga paigaldusega.
Isemajandatav infrastruktuuri juhtpaneel serverite haldamiseks, rakenduste tööaja jälgimiseks ja võrgu topoloogia visualiseerimiseks.
Valige VPS-pakett CoreControl jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada CoreControl
CoreControl on isemajutatud infrastruktuuri juhtpaneel, mis annab meeskondadele ja üksikisikutele ühtse ülevaate nende serveripargist. See jälgib serveri riistvara üksikasju, jälgib rakenduste tööaega ajalooliste kättesaadavuse andmetega, genereerib võrgu vooskeeme ja kuvab reaalajas CPU, RAM-i ja ketta mõõdikuid, mida kogub kerge kaasagent.
Erinevalt majutatud seireteenustest töötab CoreControl täielikult sinu enda VPS-is ja salvestab kõik andmed kohalikku PostgreSQL-i andmebaasi. Meeskonnad saavad korraldada servereid ja rakendusi rühmadesse, määrata omaniku, administraatori või kasutaja rolle ja jälgida infrastruktuuri seisundit, ilma et andmeid saadetaks kolmandate osapoolte teenustele.
CoreControl peamised omadused
Serveri riistvara inventar
Lisa ja korralda kõik oma serverid koos riistvara spetsifikatsioonidega, olekunäitajatega ja kiirlinkidega halduspaneelidele ühelt juhtpaneelilt.
Rakenduse käideldavuse jälgimine
Jälgi reaalajas, kas isemajutatud teenused on üleval või maas, koos ajalooliste saadavuse andmete ja teavitustega.
Kergekaaluline mõõdikute agent
Go-põhine kaasagent kogub igast serverist protsessori, operatiivmälu ja kettakasutuse andmeid ning edastab mõõdikud kesksesse armatuurlauda ilma raskekaaluliste sõltuvusteta.
Võrgu visualiseerimine
Loo visuaalsed võrgu vooskeemid, et dokumenteerida ja mõista, kuidas sinu serverid ja teenused sinu infrastruktuuris omavahel ühenduvad.
Meeskonna rollid ja juurdepääs
Kutsu meeskonnaliikmeid ja määra neile omaniku, administraatori või kasutaja rollid, et kontrollida, kes saab infrastruktuuri hallata ja seireraporteid vaadata.
Miks kasutada CoreControl Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
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