CoreControl on isemajutatud infrastruktuuri juhtpaneel, mis annab meeskondadele ja üksikisikutele ühtse ülevaate nende serveripargist. See jälgib serveri riistvara üksikasju, jälgib rakenduste tööaega ajalooliste kättesaadavuse andmetega, genereerib võrgu vooskeeme ja kuvab reaalajas CPU, RAM-i ja ketta mõõdikuid, mida kogub kerge kaasagent.

Erinevalt majutatud seireteenustest töötab CoreControl täielikult sinu enda VPS-is ja salvestab kõik andmed kohalikku PostgreSQL-i andmebaasi. Meeskonnad saavad korraldada servereid ja rakendusi rühmadesse, määrata omaniku, administraatori või kasutaja rolle ja jälgida infrastruktuuri seisundit, ilma et andmeid saadetaks kolmandate osapoolte teenustele.