Paigalda FalkorDB ühe klõpsuga.
Suure jõudlusega graafandmebaas, mis on loodud GraphRAG-i, teadmusgraafide ja suuremahuliste reaalajas Cypher-päringute jaoks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada FalkorDB
FalkorDB on avatud lähtekoodiga graafandmebaasi mootor, mis on ehitatud Redise peale ja loodud suure jõudlusega graafipäringute jaoks, kasutades OpenCypher päringukeelt. See salvestab graafiandmed loomupäraselt mällu, võimaldades alla millisekundi läbimise aegu keeruliste olemi seoste puhul – muutes selle sobivaks GraphRAG-i torujuhtmete, soovitussüsteemide, pettuste tuvastamise, identiteedigraafide ja võrgu topoloogia analüüsi jaoks.
FalkorDB tarnitakse koos sisseehitatud brauseripõhise kasutajaliidesega pordil 3000, mis võimaldab teil uurida graafe, käivitada Cypher päringuid ja visualiseerida sõlmede ja servade seoseid ilma lisatööriistadeta. Isemajutus oma VPS-is hoiab teie graafiandmed täielikult teie kontrolli all, ilma päringupiiranguteta, sõlmepõhise hinnastamiseta ja otsese juurdepääsuga jõudlusseadete peenhäälestamiseks.
FalkorDB peamised omadused
OpenCypher päringukeel
Kirjuta ekspressiivseid graafipäringuid, kasutades OpenCypher'it, tööstusstandardiks olevat deklaratiivset keelt sõlmede, servade ja mustrite läbimiseks.
Sisseehitatud veebi kasutajaliides
Uuri graafikuid, käivita Cypheri päringuid ja visualiseeri seoseid otse brauseris, installimata täiendavaid klienditööriistu.
Mälusisene jõudlus
Graafiandmed salvestatakse mällu loomupäraselt, võimaldades alam-millisekundi läbimisaegu isegi sügavalt ühendatud, mitmeastmeliste seoste korral.
GraphRAG valmis
Optimeeritud otsinguga täiustatud genereerimistorustike jaoks, mis nõuavad täpset, madala latentsusega teadmusgraafikute läbimist järeldamise ajal.
Redis protokolli ühilduv
Räägib Redis protokolli, nii et iga Redis klienditeek saab ühenduda FalkorDB-ga ilma lisadraiverite või kohandatud SDK-deta.
Parooli autentimine
Turvaline juurdepääs Redis-taseme parooliga autentimisega, hoides sinu graafikuandmed kaitstuna volitamata ühenduste eest.
Miks kasutada FalkorDB Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
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