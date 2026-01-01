FalkorDB on avatud lähtekoodiga graafandmebaasi mootor, mis on ehitatud Redise peale ja loodud suure jõudlusega graafipäringute jaoks, kasutades OpenCypher päringukeelt. See salvestab graafiandmed loomupäraselt mällu, võimaldades alla millisekundi läbimise aegu keeruliste olemi seoste puhul – muutes selle sobivaks GraphRAG-i torujuhtmete, soovitussüsteemide, pettuste tuvastamise, identiteedigraafide ja võrgu topoloogia analüüsi jaoks.

FalkorDB tarnitakse koos sisseehitatud brauseripõhise kasutajaliidesega pordil 3000, mis võimaldab teil uurida graafe, käivitada Cypher päringuid ja visualiseerida sõlmede ja servade seoseid ilma lisatööriistadeta. Isemajutus oma VPS-is hoiab teie graafiandmed täielikult teie kontrolli all, ilma päringupiiranguteta, sõlmepõhise hinnastamiseta ja otsese juurdepääsuga jõudlusseadete peenhäälestamiseks.